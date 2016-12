Segunda opção no Santos, Gabigol terá que perder dinheiro ou convencer Inter

O atacante Gabriel Barbosa também faz parte do sonho santista para a próxima temporada. A reportagem apurou que o clube paulista colocou o jogador como segunda opção. Robinho continua no topo da lista. Financeiramente, o alvinegro praiano alega que só é viável a contratação de um deles.

Caso o Atlético-MG endureça para contratar Robinho, o Santos deve avançar nas tratativas com Gabigol. A diretoria santista já foi avisada que o atacante pretende voltar ao clube por empréstimo, mas o seu alto ordenado é o principal empecilho.

Gabriel Barbosa recebe R$ 1,2 milhão por mês na Internazionale, da Itália. O Santos já mandou o recado para os representantes do atleta só aceitar pagar até R$ 400 mil. Desta forma, Gabigol teria que aceitar perder mais da metade do seu salário.

Outra opção sugerida pelo Santos é que Gabigol convença a Inter a emprestá-lo, pagando mais da metade do seu salário. No primeiro contato, a diretoria santista já soube que o clube italiano só aceita emprestar o atacante caso o interessado arque com 100% do salário.

O Santos alega para os representantes de Gabigol que o jogador perderia financeiramente, mas poderia alavancar na carreira em voltar a defender a seleção brasileira. O clube já soube que ele prefere retornar ao Santos do que ser emprestado ao Las Palmas, da Espanha.

“Primeiro preciso saber se a Inter quer que ele volte. Pode vir que tenho as portas abertas. Eu acho que ele prefere o Santos ao Las Palmas”, disse Modesto Roma.

Vale ressaltar que o Santos prioriza a contratação de Robinho e só avançará com Gabigol após esgotar todas as possibilidades de contratar o seu ex-camisa 7.

O encontro entre os presidentes dos clubes brasileiros no sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América entre terça e quarta-feira, no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai, será determinante para a negociação por Robinho.

O dirigente santista viaja nesta segunda-feira e espera se reunir com o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, para tentar viabilizar as contratações do atacante Robinho. O meia-atacante Cazares também está na mira.

Samir Carvalho

Folhapress