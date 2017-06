2ª edição da Festa das Cores será neste sábado

A área Missionária Maria Imaculada realiza neste sábado(10), a II Festa das Cores. Durante o evento, os jovens terão uma experiência com Deus em um momento de muito louvor, evangelização e a turma de fé dos “Jovens Sarados – Missão Manaus”, que ocorrerá na Igreja Católica de Santa Mônica, localizado na rua Batrum, s/n bairro , Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, com início às 17h.

A Jovens Sarados – Missão Manaus é a organizadora do evento e tem o objetivo de evangelizar jovens da cidade. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, às 19h, na Igreja de Santo Ezequiel Moreno, na comunidade São Lucas, também na Zona Leste.

Um dos coordenadores, o jovem Marcos Cruz ressalta que a festa vai marcar vidas com a presença e o amor de Deus. “Venha viver uma experiência única com Deus. Sem duvidas, será o melhor sábado de sua vida. Não fique de fora. Traga sua caravana e venha louvar conosco. A palavra de Deus diz o Seguinte: Toda vez que o arco- íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra, em Gênesis 9, 16. Então venha renovar a sua aliança com Deus”, destacou.

Atrações

Tem presença confirmada o Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani; Tatá Via Lucis, Padre Fernando, Teatro da PJ da Área Missionária Maria Imaculada, Ministério de Música Jovens Sarados e DJ Jc.

Ingressos: R$ 10, nas Livrarias Paulinas, ou com a organização do evento.

Informações: (92) 99532-5576/99208-4292 ( Bruno).