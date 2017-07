25 concursos abertos no Brasil com salários de até R$ 27.500,17

A semana começa com 25 concursos públicos no país estão com inscrições abertas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade para preencher cargos efetivos ou temporários. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Confira concursos abertos em todo País:

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou edital de concurso para 56 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2018 (Camar 2018). O concurso aceita candidatos de ambos os sexos. As inscrições devem ser feitas até 3 de julho pelo site www.fab.mil.br.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRS)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) abre as inscrições para 37 vagas de professores em várias disciplinas. Os salários variam de R$ 4.446,51 a R$ 9.570,41. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ufrgs.br até 3 de julho. As taxas vão de R$ 165 a R$ 239

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA

O Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região, que abrange os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, vai abrir concurso para 7 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 2 mil a R$ 4,3 mil. As inscrições estarão abertas até 5 de julho pelo site www.eplconcursos.com.br.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA BAHIA

A Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia abre as inscrições para 15 vagas temporárias para técnico de nível superior. Os candidatos devem ter nível superior em qualquer área de formação. O salário total é de R$ 2.729,76. As inscrições devem ser feitas até 5 de julho por meio do site www.selecao.ba.gov.br. A avaliação será por análise curricular.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo abre as inscrições do concurso para 9 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior para todo o estado. Os salários variam de varia de R$ 2.980,06 a R$ 8.385,48. As inscrições devem ser realizadas via internet no site www.nossorumo.org.br por meio de formulário de inscrição, até 7 de julho de 2017. A taxa é de R$ 40 para nível médio e R$ 55 para nível superior.

PREFEITURA DE ALTO RIO DOCE (MG)

A Prefeitura de Alto Rio Doce (MG) abre as inscrições para 8 vagas temporárias na área de saúde. Os salários variam de R$ 1.020,00 a R$ 10.400,00. Os cargos são de nível médio e superior para agente comunitário saúde PSF, auxiliar em saúde bucal PSF, farmacêutico Nasf, médico da saúde da família PSF e técnico de referência assistente social. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ammabarbacena.com.br até 7 de julho. As taxas variam de R$ 50 a R$ 250

REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abre as inscrições do processo de seleção pública para 3 vagas de desenhista industrial, nas especialidades projeto de produtos, programação visual – design gráfico e programação visual – webdesign, de nível superior. As vagas são para Brasília. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sarah.braté 7 de julho. O salário chega a R$ 12.953,63

PREFEITURA DE SÃO MARTINHO DA SERRA (RS)

A Prefeitura de São Martinho da Serra (RS) abre as inscrições para 8 vagas em cargos de nível médio e superior na área de saúde – médicos e técnico de enfermagem. Os salários vão de R$ 2.092,56 a R$ 10.043,41. As inscrições devem ser feitas pelo site www.premierconcursos.com.br até 10 de julho de 2017. A taxa varia de R$ 80 a R$ 120

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE (SP)

A Prefeitura de Alto Alegre (SP) abre as inscrições para 17 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os cargos são de auxiliar de desenvolvimento infantil, assistente social, fisioterapeuta, médico plantonista, procurador jurídico e salva-vidas. Os salários vão de R$ 970,29 a R$ 8.694,39. As inscrições devem ser feitas no site www.fenixconcursos.com.br até 10 de julho. A taxa é de R$ 50 a R$ 100

MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

O Ministério Público de Rondônia divulgou edital de concurso público para 10 vagas no cargo de promotor de justiça substituto (nível superior). O salário é de R$ 24.818,91. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho pelo site www.concursosfmp.com.br.

INSTITUTO RIO BRANCO

O Instituto Rio Branco abriu concurso público para 30 vagas de diplomata. O salário é de R$ 16.935,40. O candidato deve ter nível superior em qualquer área. Os convocados irão ingressar em cargo da classe inicial da carreira de diplomata (terceiro secretário) e deverão se matricular no Curso de Formação, a ser realizado em Brasília. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br, até 10 de julho. A taxa é de R$ 225.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) abre as inscrições para 53 vagas para professores na carreira de magistério superior. Os salários vão de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67. As inscrições devem ser feitas até 10 de julho pelo site www.copeve.ufal.br. As taxas vão de R$ 60,63 a R$ 239,64.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu concurso para 67 vagas de promotor de Justiça substituto. O salário inicial é de cerca de R$ 22 mil. O candidato deve ter bacharelado em direito e ter exercido no mínimo três anos de atividade jurídica. As inscrições devem ser feitas até 11 de julho pelo site www.mpsp.mp.br. A taxa é de R$ 280.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar seis novos Professores do Magistério Superior. As oportunidades são destinadas as seguintes áreas/ subáreas: Engenharia Civil/ Processos Construtivos (1); Engenharia Civil/ Materiais Componentes de Construção (1); Ciências Sociais Aplicadas/Administração/ Ciências Contábeis (1); Ciências da Saúde/ Educação Física/ Fisiologia de Órgãos e Sistemas (1); Medicina Cirurgia Ortopédica (1) e Linguística Teoria e Análise Linguística (1). Os profissionais com Doutorado na área exigida, farão jus à remuneração mensal que varia entre R$ 2.768,02 a R$ 9.570,41. Interessados deverão realizar as inscrições na secretarias do departamento, até 12 de julho de 2017, exceto para Departamento de Medicina Especializada/CCS que já encerraram.

PREFEITURA DE PIRAJUBA (MG)

A Prefeitura de Pirajuba (MG) abre as inscrições para 15 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade: agente combate a endemias, agente comunitário de saúde, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, médico PSF, nutricionista e psicólogo. Os salários vão de R$ 995,93 a R$ 13.264,53. As inscrições devem ser feitas até 13 de julho pelo site http://concursos.iadhed.org/.

PREFEITURA DE SIMONÉSIA (MG)

A Prefeitura de Simonésia (MG) abre as inscrições para 122 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 937,00 a R$ 6.823,85. As inscrições devem ser feitas até 17 de julho pelo site http://www.w2consultores.com.br/.

PREFEITURA DE PELOTAS (RS)

A Prefeitura de Pelotas (RS) abre as inscrições para 162 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. com remuneração que varia de R$ 937,00 a R$ 5.547,87. As inscrições devem ser feitas pelo site www.rboconcursos.com.br até 18 de julho, com taxa que varia de R$ 53,58 a R$ 160,75

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

As vagas disponibilizadas pela Polícia Militar do estado de Minas Gerais servirão para Oficiais de Saúde e os profissionais contratados por meio de Concurso Público, poderão trabalhar em várias batalhões e companhias da corporação. São cargos de Médicos com especialidade em Clínica Geral (14); Cirurgia Torácica (1); Pediatria (2); Angiologia/ Cirurgia Vascular (1); Neurocirurgia (1); Otorrinolaringologia (2); Fisioterapeuta Respiratória (3); Enfermeiro (11) e Farmacêutico (4). O ingresso na Academia de Polícia Militar é considerado, inicialmente, como estágio e serão pagas bolsas de estudo no valor de dois salários mínimos vigentes ou; R$ 1.874,00. As inscrições serão feitas até 19 de julho de 2017, no site www.policiamilitar.mg.gov.br. A exigência é nível superior na área e ter no máximo 35 anos de idade.

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO (FUNAPE)

A Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape) abre as inscrições para 52 vagas para analista judiciário (10) e analista em gestão previdenciária (42), de nível superior. O salário é de R$ 3.678,05. As inscrições devem ser feitas até 20 de julho pelo site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 64,50

TRE DO PARANÁ

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) vai abrir concurso público para preencher 11 vagas para os cargos de técnicos e analistas judiciários, além de formação de cadastro reserva (CR) para futuras oportunidades. Aqueles que têm certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente podem se inscrever para a função de técnico judiciário nas áreas administrativa (2 vagas), apoio especializado – enfermagem (1), apoio especializado – operação de computadores (2) e apoio especializado – programação de sistemas (2). O salário inicial é de R$ 6.376,41, já inclusa gratificação de atividade judiciária. cargo de analista judiciário tem como requisito o nível superior nas áreas judiciária (2), apoio especializado – análise de sistemas (CR), apoio especializado – biblioteconomia (CR), apoio especializado – contabilidade (1) e apoio especializado – medicina do trabalho (1). A remuneração é de R$ 10.461,90, já inclusa gratificação de atividade judiciária. Os interessados podem ser feitas até às 14 horas do dia 21 de julho, no site www.concursosfcc.com.br.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul abre as inscrições do concurso para formação de cadastro de reserva para técnico judiciário e analista judiciário das áreas judiciária e administrativa. As inscrições devem ser feitas pelo site http://portalfaurgs.com.br/concursos até 24 de julho. Os salários vão de R$ 3.860,28 a R$ 7.352,93.

TRE DA BAHIA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) lançou nesta quarta-feira (21) o edital do concurso público que será realizado este ano no estado. Estão sendo oferecidas 41 vagas, 16 para analista judiciário e 25 para técnico judiciário. Dessas, 39 são destinadas aos cartórios eleitorais dos municípios do interior. As inscrições serão abertas no dia 6 a 24 de julho, no site www.cespe.unb.br. Os salários variam entre R$ 6.167,99, para nível médio e R$ 10.119,93, para nível superior.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

A Defensoria Pública da União (DPU) divulgou nesta terça-feira (13) o edital do novo Concurso Público da que visa preencher vagas e formar cadastro reserva de profissionais com nível superior completo. A oferta é de 25 vagas. O subsídio é de R$ 22.197,67. Para participar do processo seletivo é preciso ter formação em Direito, ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e no mínimo prática de três anos de atividade jurídica, dentre outros requisitos. As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.cespe.unb.br no período entre 10h do dia 30 de junho de 2017 e 18h do dia 25 de julho de 2017 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa de participação custa R$ 200,00 e deve ser paga por meio de GRU.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ – MG) lançou edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, no quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância – Justiça Comum e Juizados Especiais. As vagas são para cargos de nível médio, nas funções de Oficial de Apoio Judicial (10) e Oficial Judiciário na especialidade – Comissário da Infância e da Juventude (5), ambos Classe D. Os novos profissionais atuarão em jornadas de oito horas diárias, totalizando 40h semanais, os salários oferecidos para as funções é de R$ 3.457,01. As inscrições poderão ser feitas no site www.consulplan.net, até às 17h do dia 28 de julho de 2017.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

O Tribunal Superior do Trabalho lançou o edital do I Concurso Público para ingresso na carreira da Magistratura. A oferta é de 132 vagas para juiz do trabalho, além da formação de cadastro de reserva. O valor do subsídio do cargo de Juiz do Trabalho Substituto na Justiça do Trabalho, é de R$ 27.500,17. As chances são para atuação nos Tribunais Regionais do Trabalho em vários Estados. Os interessados devem ter pelo menos três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, dentre outros requisitos especificados no edital. As inscrições preliminares poderão ser realizadas pela internet a partir das 10h do dia 4 de julho de 2017 até às 14h de 2 de agosto de 2017, pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

