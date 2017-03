24 vias da Zona Norte recebem multirão de infraestrutura

Uma semana após o começo do mutirão de limpeza, os moradores da comunidade Raio de Sol, na Zona Norte de Manaus, também começaram a receber serviços de infraestrutura. Mesmo com chuva, o prefeito em exercício Marcos Rotta acompanhou, nesta quinta-feira (16), o trabalho das equipes.

“Serão 24 vias atendidas com ações de tapa-buracos, recuperação de meio-fio, desobstrução de bueiros e recapeamento, nos locais mais críticos”, destacou Rotta. “O mutirão de serviços, que reúne ações de limpeza, infraestrutura, iluminação pública, entre outros atendimentos da prefeitura, será uma rotina. Começamos pela comunidade Raio de Sol, mas outras comunidades também serão beneficiadas”, completou.

Rejane Ribeiro Barbosa é líder comunitária e recebeu o prefeito na primeira visita ao local, realizada na última sexta-feira (10). “É isso que a gente espera, compromisso. Ele veio, trouxe a limpeza e cumpriu a promessa de também trazer outras melhorias”, comentou.

De acordo com o cronograma estimado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), aproximadamente 500 toneladas de asfalto por dia já estão programadas para atender as vias da comunidade Raio de Sol. O trabalho também vai beneficiar a dragagem do igarapé que corta a comunidade e em dias de fortes chuvas alaga as residências construídas em áreas próximas ao leito.

Mais de 200 trabalhadores da Seminf, divididos em 40 equipes, iniciaram as melhorias na comunidade e devem permanecer na área durante sete dias. Máquinas retroescavadeiras, rolo compressor e caminhões serão usados na ação.

Segundo o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, esse tipo de mutirão tem sido adotado desde 2015 e rende bons resultados em um menor espaço de tempo.

“Um dos muitos pontos positivos é trabalhar simultaneamente uma maior área do bairro, atendendo os anseios da comunidade em poucos dias, no menor espaço de tempo, e assim também temos muito mais facilidade para fiscalizar os serviços no local”, avaliou Peixoto.

