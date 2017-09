23% das mulheres já foram assediadas sexualmente este ano

Estudo divulgado nesta segunda-feira (4) aponta que 23% das mulheres são violentadas e abusadas sexualmente este ano. Uma pesquisa ouviu homens e mulheres em 35 cidades, entre os dias 15 e 20 de agosto. De acordo com a pesquisa, 13,7 milhões afirmaram que já foram “encoxadas”e tiveram os corpos tocados sem autorização.

Este número é maior ainda (20%) entre as mais jovens na faixa etária de 18 anos e 34 anos. Conforme o estudo, 35% dos brasileiros adultos conhecem alguém que foi violentada sexualmente. A pesquisa aborda ainda que 23% das mulheres foram ameaçadas sexualmente por algum homem este ano.

Leia também: José Mayer vai acionar Justiça após ser acusado de assédio sexual, diz jornal

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, lamenta a realidade atual no país e comenta “um juiz pode achar que não é violência sexual, mas 94% acham que é. E não estamos falando nem em ejacular” disse. Um homem chamado Diego Ferreira Novais foi preso pela polícia por ter ejaculado numa mulher dentro do ônibus em São Paulo. No entanto, o juiz José Eugênio Amaral Souza sentenciou a uma pequena multa, por considerar o ato de contravenção penal. Segundo ele, a moça não foi constrangida, o que repercutiu por todo país.

Outro caso ocorreu no Rio de Janeiro, com o mesmo ato, a violência praticada foi interpretada de forma errônea pelo juiz. Nesses casos, a lei não está de acordo com o que pensa a sociedade.

“É importante entender que isso sempre existiu no Brasil. A questão é que agora as mulheres estão mais cientes dos seus direitos, por um lado. Por outro lado, tem as redes sociais que funcionam como denúncia e isso acaba criando uma pressão popular para que as autoridades sejam mais rigorosas no cumprimento da lei”, comenta Renato Meirelles.

A pesquisa pretende provocar o debate na população sobre o tema para mostrar que atos recentes não são exceção, mas são a regra do dia a dia brasileiro .“As mulheres são mais vítimas de abusos e de machismo do que se pode imaginar”, completa ele.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Estudante que tentou matar colega em escola será internado provisoriamente

Paintball é diversão garantida na modalidade de tiro ao alvo

Falso flagra causa transtornos para vendedores de água na Matriz