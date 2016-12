224 mil manauaras viajam neste fim de semana

Aeroporto, porto e rodoviária receberão público em número dobrado em relação as demais épocas do ano. Durante as festas de fim de ano e período de férias, a expectativa é de que 224 mil pessoas passem pelos terminais rodoviários, hidroviários e aéreos, seja para visitar familiares e amigos, retornar para casa ou apenas à passeio.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) espera que pelo menos 15 mil pessoas passem no Terminal Rodoviário de Manaus e nas barreiras de fiscalização só na semana do natal.

Cinco empresas com 16 linhas intermunicipais estarão atuando entre as 5h e as 23h30. Os destinos mais frequentes são as cidades de Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão e Autazes.

O auxiliar de jardinagem, Allan Ferreira, 23, viajou para Itacoatiara afim de rever entes queridos. “Moro em Manaus a dois anos e durante as festas de natal e ano novo, vou visitar minha família e amigos” comentou Allan.

De acordo com o Presidente da Arsam, Fabio Alho, haverá uma operação conjunta com órgãos da segurança pública. “Vamos trabalhar com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Detran. Teremos 50 fiscais trabalhando nesse período, distribuídos estrategicamente nas barreiras da AM 010, da ponte sobre o Rio negro, além de outros pontos que são montados nas rodovias estaduais e federais”, informou Fabio.

Já no Porto no Manaus, localizado no centro da capital, são esperadas aproximadamente 4 mil pessoas. Phelipe Andrade, do departamento de operação regional do Porto de Manaus, recomenda à população que chegue com antecedência ao terminal para evitar problemas no embarque.

“Nessa época é importante chegar com pelo menos uma hora de antecedência, ligar para o porto e se informar dos horários de saída dos barcos, porque a programação de embarque e desembarque muda nesse período do ano devido ao fluxo de pessoas no porto”, ressaltou Phelipe.

A assessoria de comunicação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que aguarda uma grande movimentação no Aeroporto de Internacional de Manaus. No período de 14 de dezembro a 08 de janeiro, a Infraero estima que aproximadamente 205 mil passageiros embarquem e desembarquem no Eduardo Gomes.

A auxiliar de serviços, Shirlene da Silva Souza, 43, que mora em Boa Vista, aproveitou as férias para visitar o Ceará e o Maranhão e passou aqui por Manaus.

“Sou maranhense moro em Boa Vista há 16 anos, vim de Roraima de ônibus e daqui estou indo de avião para o nordeste conhecer minhas irmãs”, comentou.

Confira o vídeo abaixo:

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO