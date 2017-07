223 escolas municipais serão cedidas ao TRE para eleição no AM

coligações partidárias de candidatos ao pleito ingressaram, nesta segunda-feira (3), no plantão do STF, petições de agravo regimental com o objetivo de derrubar a liminar que suspendeu a eleição – Divulgação

A partir da próxima quinta-feira (3), 223 unidades escolares da rede pública municipal estarão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) em Manaus. Ao todo, os prédios representam mais de 1,3 mil seções eleitorais, que atenderão aproximadamente 480 mil eleitores aptos durante o primeiro turno das eleições suplementares, que acontecem no próximo domingo (6). As aulas nessas unidades serão retomadas na próxima segunda-feira (7).

Nessas eleições, haverá 443 pontos em Manaus que funcionarão como pontos de votação, entre escolas públicas estaduais e municipais, faculdades, escolas privadas, dentre outros. Desse total, 223 são escolas municipais.

Os diretores das escolas cedidas, bem como a equipe pedagógica, de informática, de infraestrutura e motoristas também ficarão à disposição do tribunal no dia das eleições. Ainda para garantir o bom andamento do pleito nas unidades escolares cedidas pela Semed, serão disponibilizadas equipes da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística (SSIL) do órgão para solucionar possíveis problemas e realizar serviços emergenciais nestas unidades, como explica o subsecretário Thiago Balbi.

“Neste pleito, a subsecretaria da Semed atuará em duas frentes. A primeira é quanto à infraestrutura predial e a outra quanto à cedência de motoristas. Com relação a veículos e motoristas, serão cedidos 17 carros e a mesma quantidade de servidores”.

O subsecretário disse, ainda, que a Semed irá dispor de servidores para resolver problemas em caráter emergencial no dia do pleito. “Essas equipes estarão disponíveis para atender qualquer situação de infraestrutura que surja. Queremos garantir o pleno funcionamento das seções eleitorais e do pleito”, comenta.

Quanto aos dias letivos, de 3 e 4 de agosto, a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Trajano, esclarece que foi realizado um planejamento pedagógico e também planos de estudos para evitar perdas de conteúdo e garantir os 200 dias letivos.

“Para que não haja perda de conteúdos nas unidades que ficarão cedidas ao TRE, foram elaborados planos de estudos pelos próprios professores. Então, os alunos cumprirão estes planos nos dias que estas escolas não irão funcionar e, logo em seguida, no retorno das aulas, será feita correção destes planos pelos próprios professores. Na segunda-feira, 7/8, as aulas retornarão em todas as unidades de ensino do município”, explica.

