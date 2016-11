220 pessoas foram presas por envolvimento em assaltos a ônibus este ano; do total, 28 eram menores

Duzentas e vinte pessoas foram presas, em 2016, suspeitas de participação em assaltos a ônibus do transporte público em Manaus. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Do total, 28 são menores apreendidos por envolvimento nos casos deste tipo de assaltos. As prisões foram realizadas pelas polícias Civil e Militar e Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, os números mostram que este tipo de crime tem recebido atenção de forma sistemática, mas destaca a necessidade de se pensar em medidas a curto, médio e longo prazo, cumprindo o papel da SSP-AM, que é nortear as políticas de segurança do Estado. “Acreditamos que as operações policiais são necessárias, mas não são suficientes, porque não temos a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, por isso estamos propondo algumas soluções, e dependemos de parcerias para que elas deem certo”, disse.

São sete medidas apresentadas pelo titular da SSP-AM. As de curto prazo já estão em vigor, no que se refere ao policiamento ostensivo já reforçado nas áreas da cidade com maior registro desses crimes e operações para inibir as ações de assaltantes.

