Crianças e adolescentes participam de atividades socioambientais

Com o objetivo de criar uma postura proativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta, um colégio situado na Zona Centro-Sul celebra o Dia ​​ do Meio Ambiente (5), envolvendo as crianças e adolescentes da instituição em uma série de atividades pedagógicas com contexto socioambiental ao longo desta semana.

“Queremos mostrar que cada um fazendo a sua parte podemos nos tornar protagonistas do desenvolvimento sustentável do nosso planeta”, disse a diretora Nelly Falcão de Souza.

A professora destaca que ações simples como a redução no uso do papel, a troca de copos descartáveis por copos de uso durável e uma conscientização para a redução do lixo produzido, por exemplo, contribuem para que os alunos percebam que as mudanças que eles podem fazer são mais simples do que parecem.

Programação

Distribuição de mudas, enchimento de saquinhos para plantação, pesquisas, excursões ao Instituto Soka do Centro de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas (Cepeam) e ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), exposição de painéis, fotografias, palestra entre outras ações fazem parte da programação dos alunos.

Na manhã desta segunda-feira (5), os alunos realizaram apresentações musicais e educativas com temas ambientais. A turma 601 apresentou os dez mandamentos do meio ambiente e dicas de economia de energia e água. Já a turma 2002 fez uma paródia sobre o meio ambiente. “É bem divertido participar desse tipo de atividade porque a gente aprende brincando”, disse o adolescente Carlos Henrique, de 12 anos.

Outro destaque desta manhã foi a homenagem que o Clube do Futuro Cientista realizou para a patrona da instituição, a educadora Martha Falcão, que é considerada uma pioneira das causas ambientais e foi reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação, como professora e cientista, à preservação da Amazônia.

Projeto BioClick

Durante o evento, a direção do colégio também anunciou os melhores cliques da exposição do Projeto BioClick. A exposição conta com fotos na natureza tiradas pelos próprios alunos durante visitas na Reserva Ducke, Parque do Mindu e Bosque da Ciência.

O projeto BioClick premiou a aluna Iara Werneck, que ficou em primeiro lugar com a foto intitulada “A Teia da Vida”. Para a o professor e artista plástico Nelson Falcão, a jovem teve a sensibilidade de perceber a natureza sob uma perspectiva diferenciada.

“A cada ano percebemos que os alunos que participam do BioClick vêm desenvolvendo sua percepção, ressignificando a Natureza através da fotografia, independentemente dessa foto ser tirada de um celular ou de uma boa máquina. Na imagem premiada em 1º lugar, vemos uma teia de aranha entre as arvores, mas para a aluna trata-se da Teia da Vida, título da foto.” disse o professor.

Em 2° e 3° lugar no projeto BioClick ficou o aluno Victor Caporazzo, em 4° Vitoria Machado e, em 5°, Rafael Zumaeta. Todos os trabalhos desenvolvidos estão expostos no Viveiro Martha Falcão, espaço inaugurado recentemente e que contribui para aproximar as crianças da natureza, e ainda resgatar espécies nativas, despertando a curiosidade dos pequenos sobre a diversidade da flora regional.

Com informações da assessoria