20º Festival Amazonas de Ópera anuncia mudanças na programação

A organização do 20º Festival Amazonas de Ópera informa que o Recital Ambev 4 – Canções de Ninar­, com Daniella Carvalho e Marcelo de Jesus – que aconteceria nesta segunda-feira (22), no Teatro da Instalação, foi cancelado.

Em seu lugar, será apresentada reprise do Recital Ambev 1 – Colla Voce, com Amanda Aparício, Hugo Pinheiro e Pedro Panilha –, o primeiro da série de recitais desta edição do Festival, que conta com o patrocínio master de Bradesco Prime e patrocínio da Companhia de Gás do Amazonas e da Ambev. O local e o horário permanecem os mesmos.

Serviço: Reapresentação do Recital Ambev I – Colla Voce.

Data/hora: Segunda-feira, 22 de maio de 2017

Local: Teatro da Instalação – Rua Frei José dos Inocentes, S/N, Centro

Entrada: Franca

Classificação indicativa: Livre

