20kg de maconha avaliados em R$150 mil são apreendidos em Porto da Manaus Moderna

Em ação conjunta da polícia civil, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu na manhã desta quarta-feira, (26), por volta das 6h, cerca de 20kg de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 150 mil.

O flagrante ocorreu no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul, em uma embarcação vinda do município de Tefé (distante 523km em linha reta da capital).

Conforme Paulo Mavignier, diretor do Denarc, eles receberam delações, feitas a partir do número (92) 99415-0129, o disque-denúncia da unidade policial, revelando o esquema ilícito. Em ato contínuo, as equipes se deslocaram ao local indicado e confirmaram a veracidade da informação.

“Ao chegarmos na orla da Manaus Moderna montamos campana e aguardamos o barco atracar no porto. Realizamos fiscalização no interior da embarcação e identificamos uma maleta, onde encontramos a droga apreendida”, explicou o diretor do Denarc.

As investigações em torno do caso continuam, até que os responsáveis pela droga sejam identificados e possam responder criminalmente pela prática ilegal.

A ação foi realizada em parceria com policiais civis do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP–AM).

