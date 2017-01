2017 começa com grandes desafios na educação, saúde e mobilidade urbana

O ano de 2016 foi bem complicado para os amazonenses. A crise anterior pegou a todos em cheio, mas, desta vez, não ficou restrita ao setor econômico. Na rota do impacto da recessão, os planejamentos estratégicos da prefeitura e do Estado acabaram sendo efetivamente prejudicados pelo corte de gastos. Por outro lado, pesquisas recentes mostram que o otimismo dos brasileiros para 2017 está maior que na virada para 2016.

Então, nada mais justo do que termos otimismo sim. Já no começo de 2017 teremos mudanças políticas, novos pacotes econômicos estão sendo implantados, os países já se pronunciam sobre voltar a investir no Brasil, fatores que vão traçar os rumos para uma nova situação social. No balanço do que foi planejado e o que foi concretizado, vemos com certo alívio que Manaus e o Amazonas como um todo fizeram o dever de casa e entram no novo ano com o pé direito.

Educação

Em Manaus, três novas unidades de educação passaram, em 2016, a compor a infraestrutura da rede de ensino, sendo uma escola municipal de ensino fundamental e mais duas creches, o que significou mais 2,3 mil crianças com lugar garantido nos bancos de ensino. Com mais de 500 instituições de ensino na rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) passa por uma virtuosa fase de desenvolvimento.

Em se tratando de creches, a capital que tinha apenas uma unidade até 2012, saltou para 14 creches, em 2016, cumprindo praticamente todo o calendário planejado de entregas no quadriênio. A prefeitura também passou a contar com 113 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), entre os quais 38 unidades são destinadas, especificamente, para o maternal (1º e 2º períodos). Das cinco creches previstas para serem entregues em 2016, quatro foram transferidas para este ano.

Estado

A partir de 2017, o Amazonas projeta construir, pelo menos, 170 escolas de tempo integral para atender às necessidades impostas pela reforma do ensino médio. Esse número leva em conta a estrutura de uma escola padrão com 12 salas e 40 alunos por turma. A mudança proposta pelo Ministério da Educação (MEC) prevê que, pelo menos, 50% das escolas públicas do ensino médio sejam de tempo integral.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc-AM), ainda não há estimativa de construção das escolas, mas o governador José Melo garantiu que o Estado já tem dinheiro em caixa para investir R$ 350 milhões nessa expansão. Atualmente, o Amazonas possui 26 Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis). Ao todo, são 293.379 alunos e 7.038 matrículas nesse sistema, de acordo com a Seduc. Em 2016, os gastos na educação foram de R$ 2,3 bilhões.

Mobilidade Urbana

Os investimentos feitos nos últimos 4 anos em mobilidade urbana marcaram a ruptura de décadas sem políticas públicas voltadas, principalmente, para o transporte público urbano. Além dos entraves orçamentários, somam-se as dificuldades para elaboração e execução das propostas e nem sempre projetos iniciais saem do papel no tempo previsto. Além disso, a continuidade e a execução dos trabalhos ficaram comprometidos, em 2016, devido à falta de verba.

Manaus

Para o setor de mobilidade urbana, a prefeitura espera implantar duas medidas que visam à melhoria do transporte em massa. O titular da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Tiago Balbi, disse que existe um projeto em fase avançada referente ao sistema de bilhetagem eletrônica, que inclui a venda de créditos e o aumento do número de postos autorizados para realizar tal ação. Além disso, segundo ele, continua sendo discutido e está em fase de capitação de apoio e recursos financeiros, a implantação do Bus Rapid Transit (BRT).

“Estamos planejando uma mudança na tecnologia para venda de créditos eletrônicos, o que hoje é feito apenas em postos do Sinetram [Sindicato das Empresas de Transporte]. Pretendemos, juntamente com o sindicato, implantar um sistema que vai aumentar o número de postos de vendas na cidade, algo parecido com a venda de créditos de celular, que hoje é feita em qualquer estabelecimento comercial. A nossa tecnologia será parecida com essa. Isso facilitará o processo para ambas as partes, tanto para o usuário como para as empresas”, assegura.

Balbi explica que essa medida fará com que Manaus acompanhe o avanço das outras capitais brasileiras, que já utilizam a bilhetagem eletrônica na quase totalidade das suas operações. O superintendente lembrou que nas grandes cidades, 70% dos usuários já utilizam o sistema de crédito eletrônico para pagar a tarifa e apenas 30% usam dinheiro no processo.

BRT

Sobre a implantação do BRT, que vem sendo prometida deste o início da gestão do prefeito Arthur Neto, Tiago Balbi destacou que o projeto não foi engavetado e que passa pelos processos de tratativas políticas e de apoio do governo federal. Segundo ele, a Prefeitura de Manaus já está com o projeto encaminhado para o Ministério das Cidades e que, após a aprovação do orçamento e a disponibilização dos recursos, a implantação do BRT deve ser concluída no prazo de 3 a 4 anos.

O projeto, segundo Balbi, já foi feito e o plano de mobilidade que discute exclusivamente o BRT está agora com o Ministério das Cidades.

Saúde

Setor nevrálgico em todas as administrações públicas, a saúde vai sofrer diminuições significativas em seu orçamento. No Estado, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) vai ter de trabalhar com um corte de 15,1% em seu orçamento para 2017. De R$ 2,1 bilhões em 2016, a secretaria terá de trabalhar este ano com R$ 1,86 bilhão. O corte de investimentos foi na ordem de R$ 331 milhões.

Apesar disso, em 2016, o engessamento das contas parece não ter afligido os investimentos no setor da saúde pública estadual, que recebeu, entre outros repasses, R$ 14 milhões para a ampliação do estoque de remédios e produtos de saúde da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). A verba permitiu antecipar medicamentos necessários para o atendimento às unidades de saúde da rede estadual durante o primeiro trimestre de 2017.

UBSs

Em Manaus, das 53 obras criadas para o setor da saúde, 27 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram entregues construídas, 15 reformadas e 11 outras unidades, como o Centros de Atenção Psicossocial, bases do Samu e laboratórios, foram inauguradas. Para 2017, estão previstas duas novas unidades móveis fluviais de saúde que serão destinadas à zona rural da capital, que atende 18 mil pessoas.

