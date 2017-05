Pedestres desafiam perigo e não utilizam passarelas para atravessar avenidas movimentadas

Mesmo com a instalação de passarelas e faixas de pedestre em toda a cidade, pessoas ainda preferem arriscar a própria vida atravessando avenidas de grande movimentação de veículos, como Darcy Vargas, Djalma Batista e Mario Ypiranga de maneira inapropriada, desprezando uso das vias específicas elas.

O risco de se atravessar em trechos inapropriados, próximos às passarelas, está evidenciado nos dados do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), de que 21 pessoas morreram atropeladas entre janeiro e abril deste ano, média de quatro vítimas por mês. No mesmo período do ano anterior, o órgão contabilizou 16 mortes. A faixa etária de idade das vítimas parte de zero e 9 anos, entre 30 e 59 anos e idosos com 60 anos ou mais. As principais vias onde aconteceram os atropelamentos foram na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste, na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Amazonino Mendes, rua Itacolomy, na Cidade Nova, Zona Norte, e nas avenidas Mário Ypiranga e Constantino Nery.

O estudante Ricardo Aviz, 23, foi um que se arriscou na travessia, na avenida Djalma Batista, Centro. “Prefiro atravessar aqui, sei que não é o adequado, mas, principalmente à noite, as passarelas são desertas e propícias a assaltos. Escolho atravessar aqui e não ser assaltado”, afirmou. Seguindo o mesmo raciocínio do estudante, o contador Felipe Nascimento, 27, também prefere atravessar as vias de maneira irregular. “O correto é ter mais faixas de pedestre e segurança nas passarelas, já fui assaltado. O mais adequado é ter segurança nas vias para quem está a pé”, argumentou.

Mesmo sendo comum esse tipo de atitude, ainda há quem prefira não se arriscar e atravessar usando as faixas, como a gerente comercial Rafaella Oliveira, 26. “Trabalho aqui no shopping Manauara e tanto a avenida Mario Ypiranga quanto a Humberto Calderaro têm uma movimentação muito grande de carros. Prefiro usar a passarela”, disse.

De acordo com o instrutor de Transito da Divisão de Educação de Trânsito do Manaustrans, Francisco Rodrigues, muitas vezes o pedestre provoca o acidente. “Temos trabalhado para conscientizar a população quanto ao uso das passarelas e faixas adequadas. É certo que os condutores provocam acidentes, mas por muitas vezes também o pedestre tem sua parcela de culpa quando atravessa avenidas movimentadas de maneira inapropriada”, comentou Rodrigues.

Para o sociólogo Clayton Rodrigues, o desuso dos mecanismos de segurança para travessia de pedestres não é cultural. “Temos que entender que a cidade é mais projetada para quem usa carros, às vezes as passarelas são distantes e as pessoas preferem se arriscar ao invés de ‘perderem um pouco o tempo’. O correto é haver fiscalização e educação de transito”, falou.

