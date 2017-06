20 mil pessoas são prejudicadas por paralisação de ônibus na Zona Norte

A empresa Líder tem 85 carros e opera 22 linhas que circulam, principalmente, na Zona Norte de Manaus | Daniel Landazuri

Uma greve não anunciada prejudicou pelo menos 20 mil pessoas que dependem da empresa Líder para se locomover nas primeiras horas do dia. Representantes do Sindicato dos Rodoviários impediram que 80 ônibus saíssem da garagem na manhã desta quinta-feira (22).

“A empresa foi surpreendida, lesada e também ficou no prejuízo”

De acordo com o gerente de tráfego Ramyson Brandão, a paralisação iniciou às 4h e durou até 6h30. “O presidente do sindicado esteve na garagem e ordenou a paralisação, com a justificativa de reivindicar o reajuste salarial. A empresa foi surpreendida, lesada e também ficou no prejuízo”, disse o gerente.

O movimento paredista acontece um dia depois de os rodoviários serem impedidos pela Justiça de promover uma greve geral no sistema de transporte coletivo de Manaus.

O Sinetram informou que não foi notificado sobre a paralisação. Até a publicação desta matéria, os representantes dos rodoviários não foram encontrados para comentar o caso.

A empresa Líder tem 85 carros e opera 22 linhas que circulam, principalmente, na Zona Norte de Manaus.

Daniel Landazuri

EM TEMPO