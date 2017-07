20 mil pessoas ficam sem transporte público durante a 46ª paralisação de rodoviários neste ano

Rodoviários de 13 linhas do transporte coletivo de Manaus realizaram uma paralisação, na tarde desta terça-feira (25). O ato prejudicou 20 mil pessoas e ocorreu nos terminais de linha no Petrópolis, Bairro da Paz e Conjunto Augusto Montenegro. A paralisação teve início por volta das 14h45 e foi finalizada duas horas e meia depois. Esta é a 46ª paralisação irregular da categoria em 2017.

Mais de 40 ônibus ficaram estacionados somente no terminal do bairro Petrópolis, Zona Sul. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) afirmou desconhecer os motivos da paralisação e informou que vai acionar a Justiça.

“A empresa está honrando todos os compromissos com os colaboradores e não há motivos para paralisações. Não fomos notificados e desconhecemos o motivo do movimento paredista. Vamos informar a Justiça sobre essa situação, para que as providências sejam tomadas”, destaca Borges.

Rodoviários

Já o Sindicato do Rodoviários esclareceu que essa manifestação não foi programada por eles, mas que isso é reflexo da indignação dos trabalhadores. Segundo Givancir Oliveira, os motoristas e cobradores estão querendo receber o que é deles de direito.

“Não pagaram horas extras e faltam condições melhores de trabalho. A SMTU é quem tem que fiscalizar isso”.

No último dia 26 de maio, representantes Sindicato dos Rodoviários se comprometeram junto com a Prefeitura de Manaus em não realizar mais paralisações.

