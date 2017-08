2 morrem e 2 são presos após assalto com reféns e jornalista ser agredido

Dois assaltantes morreram e outros dois foram presos após uma tentativa de roubo a um despachante de veículos, nas proximidades do Detran, em Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, no início da tarde desta segunda-feira (7). Após a prisão dos suspeitos, um jornalista acabou sendo agredido pelo irmão de um dos presos, que também apanhou de várias pessoas que estavam no local.

A confusão começou por volta do meio-dia, depois que os 4 suspeitos chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. Duas funcionárias foram mantidas refém até a chegada da policiais militares e policiais civis do Grupo Fera – especializado em repressão a assaltos e sequestros. Houve troca de tiros e 2 assaltantes acabaram mortos.

Leia também: Pedreiro é assassinado com 4 tiros durante tentativa de assalto na Zona Norte

Com aproximadamente 1h de negociação, sendo necessário até a presença do padrasto de um dos suspeitos, as refém foram liberadas. “Depois de conversarem, os assaltantes conseguiram confiar na negociação e entraram na viatura”, explicou o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO), responsável pelo Grupo Fera. “Ainda vamos conversar com as vítimas, por enquanto o importante é assegurar a integridade física e psicológica delas depois desse trauma”.

De acordo com uma senhora que trabalha na avenida e que não quis se identificar, a área sofre com a violência frequentemente. “Assaltaram o mesmo local há mais ou menos 3 meses e quase toda semana tem assalto nas paradas de ônibus também”, ela declarou.

Irmão de um dos suspeitos foi agredido após tentar bater em um jornalista e fugir

Jornalista agredido

Após a prisão dos dois suspeitos que sobreviveram a ação da polícia, um jornalista de uma emissora de televisão local foi agredido pelo irmão de um dos suspeitos após tentar entrevistá-lo. Após isso, várias pessoas que presenciaram o fato foram para cima do agressor e também o agrediram após ser perseguido.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

‘Cabeludo’, suspeito de assaltos na Zona Norte, é morto a terçadadas na Cidade de Deus

Mais de 2 mil assaltos a ônibus são registrados em Manaus

Mulher é baleada durante assalto à loja de departamentos na Grande Circular