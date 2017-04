1º Tempo: Iranduba supera Corinthians por 1 a 0

Pela sétima rodada da elite do Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2017, com gol de Kamila, o Iranduba vai superando o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta feira (12), na Arena da Amazônia.

Na primeira metade da batalha dos líderes do Brasileirão não faltou empolgação com as duas torcidas e suas batucadas. O Iranduba foi prejudicado com um gol legal anulado logo aos seis minutos do primeiro tempo. Gláucia recebeu passe pelo centro e encobriu a goleira corintiana, mas o árbitro Ivan Guimarães Junior paralisou o lance.

O Corinthians revidou e por pouco não abriu o placar com a jogadora de seleção brasileira, Gabi Nunes. Aos 9 minutos, ela recebeu uma bola açucarada de Grazi e obrigou a goleira baré, Rubi, fazer uma importante defesa.

Empurrado pela torcida, o Iranduba foi em busca do gol, que além da vitória mantém o time na liderança do certame com 100% de aproveitamento. Aos 19 minutos, a meia-atacante Kamilla chutou seco e forte no canto direito, que foi indefensável para goleira Lelê; 1 a 0.

O Iranduba passou a dominar o Corinthians e a controlar a partida nos 20 minutos finais da etapa inicial. A artilheira Gláucia recebeu a bola pela direita e chutou em cima da goleira corintiana.

Após o gol, as paulistas ficaram encurraladas no campo de defesa e passaram a explorar contra-ataques com uma nova proposta de jogo. Portanto, aos 48, Gabi Nunes partiu em velocidade e tocou para Yasmin furar o lance. A bola sobrou nos pés de Monique Peçanha, que livre de marcação, chutou em cima de Rubi e desperdiçou a melhor chance de empate do primeiro tempo.

João Paulo Oliveira

