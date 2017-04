1º Tempo: Iranduba e Sport Recife não saem do 0 a 0

Na vice-liderança da elite do brasileirão com 21 pontos, o Iranduba não conseguiu furar a defesa do Sport Recife pela nona rodada da primeira fase. O confronto está no intervalo e sendo realizado na noite desta quinta-feira (27), na Arena da Amazônia.

Com o empate parcial, o Iranduba permanece na segunda colocação atrás do líder Corinthians com 22 pontos. O Sport prossegue na quinta colocação e fora do G-4 que vai às semifinais.

Empurrado pela torcida, o time amazonense começou ao todo vapor. Aos dois minutos do primeiro tempo, o Iranduba chegou com perigo. A atacante Kellen cruzou pela esquerda e a armadora Mikaelly finalizou no meio do gol.

O Sport Recife manteve cautela na etapa inicial, porém, pressionado passou a explorar contra-ataques através da atacante Ariadna. Mesmo com seis titulares poupadas pelo técnico Sergio Duarte, o Hulk da Amazônia controlou o primeiro tempo.

As amazonenses por pouco não abriram o placar aos 20. Pela esquerda, a atacante Dani Helena foi à linha de fundo, passou por duas defensoras e chutou forte cruzado, mas a goleira Lorena salvou em cima da linha.

A melhor chance de gol do Iranduba nos primeiros 45 minutos ocorreu dos pés da meia Mari. Ela recebeu bola dentro da área, mas como canhota de origem, finalizou com a direita no canto direito de Lorena, que realizou uma importante defesa evitando gol amazonense.

João Paulo Oliveira

