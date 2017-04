1º Tempo: Holanda vai vencendo o São Raimundo por 1 a 0

Em primeiro tempo sonolento, refletindo bem a situação das duas equipes na tabela de classificação, o Holanda vai derrotando o São Raimundo por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Neymar. A partida, que está sendo disputado no estádio Ismael Benigno, a Colina, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, é válida pela décima rodada do Campeonato Amazonense 2017. Os times tiveram atuação apagada e criaram poucas chances de gol durante a etapa inicial.

As melhores oportunidades foram do time laranja. Na primeira delas, logo aos seis minutos, o atacante Neymar cobrou falta dentro da área e o lateral-direito Antony, na pequena área, testou em cima do goleiro Julião. Aos 26, o mesmo Neymar recebeu dentro da grande, cara a cara com o arqueiro rival, o obrigando a botar bola para escanteio.

Principal nome da primeira etapa, o camisa 7 do Holanda foi premiado com um gol anotado aos 28 minutos. Ele arriscou belo chute do meio da rua e o goleiro Julião engoliu um frango incrível.

O gol deu mais tranquilidade para o time comandado por Sidney Bento, que só foi ameaçado aos 41 minutos, quando o meia Elivelton recebeu a bola e saiu na cara de Douglas. O arqueiro laranja saiu bem do gol, fechou o ângulo do jogador celeste, que demorou para finalizar e acabou chutando em cima do goleiro.

André Tobias

EM TEMPO