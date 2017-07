1º Festival Literário e Cultural terá três dias de programação no Sesi

Mary Kofman abordará o conceito de Empoderamento Feminino em um bate-papo com muita informação e novidades – Divulgação

Manaus sediará, de 21 a 23 de julho, a primeira edição do Festival Literário e Cultural do Amazonas (Flics), que traz uma programação diversificada para todos os públicos e fará uma homenagem ao escritor amazonense Milton Hatoum. O evento gratuito ocorrerá no Clube do Trabalhador do Sesi, Zona Leste, e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A programação inicia na sexta-feira (21), com um “Aulão Enem de Linguagens e Códigos”, 10h às 12h, para tirar dúvidas de alunos que irão realizar a prova. A partir das 14h, os quadrinhistas da “House 137”, “Ilustrama” e “99 Balões” participarão de uma conversa com Marcos Sousa que irá propor desafios e interações dos entrevistados com a plateia. Às 18h, os autores Tammy Rosas, do Circo Literário; Jan Santos; Leila Plácido; Mario Bentes, da Lendari, e Flávia Frota irão falar sobre literatura em seus mais amplos significados. Os convidados proporcionarão momentos de interação com a plateia.

No sábado (22), às 14h, a Consultora Comportamental, Mary Kofman, abordará o conceito de Empoderamento Feminino em um bate-papo com muita informação e novidades. Às 18h, a programação continuará com jornalistas dos principais portais de notícia de Manaus em um bate-papo informativo e descontraído sobre boataria, veracidade, apuração de reportagem e a situação do jornalismo na capital.

Já no domingo (23), a partir das 14h, haverá um bate-papo com o “1 Minuto Nerd”, o “Plot Twist”, o “X-Salada” e “Tammy Rosas” falando sobre o que está rolando de melhor nas telas do cinema e dos streamings. O evento encerrará às 18h, com um diálogo com a ex-participante do The Voice Kids, a cantora Marcela Bárthollo que ao final fará uma apresentação especial.

Homenagem

O homenageado da 1ª edição do Flics é o escritor Amazonense, Milton Hatoum, quatro vezes vencedor do prêmio Jabuti (o mais importante prêmio literário do Brasil) e por diversas vezes premiado ao redor do mundo, com prêmios como o “Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa” (anteriormente conhecido como Prêmio Portugal Telecom de Literatura). Milton publicou, ao longo de sua vida, quatro romances e dezenas de outras obras como ensaios, artigos, contos e crônicas (também traduzidas a outros idiomas).

O SESI Clube do trabalhador fica na Avenida Cosme Ferreira, 3295, no Coroado III.

