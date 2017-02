1º DIP divulga telefone para denúncias de crimes

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da delegada Fernanda Antonucci, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulgou nesta segunda-feira (13) o número do disque-denúncia da unidade policial (92) 99323-6837, disponibilizado à população para o repasse de informações relacionadas a qualquer tipo de crime ocorrido nas áreas abrangidas pelos bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha e São Francisco, na Zona Sul da capital.

Fernanda Antonucci enfatizou que os moradores dos bairros de circunscrição do 1º DIP podem fazer as denúncias pelo telefone, não sendo necessário que se identifiquem ou tenham que ser ouvidos na unidade policial. Conforme a delegada, nos últimos cinco meses, desde que ela assumiu a titularidade do 1º DIP, as equipes que atuam na delegacia já realizaram ações relevantes que tiraram de circulação infratores considerados de alta periculosidade, após o recebimento de denúncias feitas por populares.

“No último dia 1º de fevereiro conseguimos prender três pessoas, dentre elas dois fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A interceptação aconteceu no momento em que eles planejavam roubar um supermercado na Avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital”, ressaltou a autoridade policial.

Antonucci explicou que os policiais civis monitoraram os infratores por aproximadamente quinze dias. A equipe do 1º DIP chegou até o trio durante diligências realizadas para recapturar fugitivos de unidades prisionais da capital. Conforme a delegada, eles descobriram que os dois procurados da Justiça teriam envolvimento em roubos que estavam acontecendo em Manaus e intensificaram as investigações. Com o trio foi apreendida uma pistola Taurus calibre 380 e 15 munições intactas do mesmo calibre, além de dois veículos que haviam sido roubados por eles no dia 26 de janeiro deste ano. Os carros estavam sendo usados em ações criminosas na capital.

Em novembro de 2016, precisamente no dia 25, as equipes do 1º DIP deflagraram ação policial que resultou na prisão de trio também envolvido em roubos na capital. De acordo com a titular da unidade policial, os infratores faziam parte de quadrilha especializada em roubos e furtos a estabelecimentos comerciais em Manaus, em especial lojas que comercializam cartuchos e toners de impressoras.

Na época da ação, os policiais civis apreenderam um carro modelo Grand Siena, de cor dourada e placas PHG – 5852, dois revólveres calibre 38, que estavam escondidos dentro de um aparelho de DVD; 90 munições intactas de calibre 38, achadas no porta-malas do carro e três molhos de chaves michas, usadas para abrir os estabelecimentos nas ações criminosas, além de duas mochilas, três bonés e sacolas, que seriam utilizados nos próximos roubos que eles pretendiam cometer no município de Novo Aripuanã, distante 227 km em linha reta da capital.

Segundo a titular do 1º DIP, após a prisão do trio, a equipe da unidade policial cumpriu mandado de prisão preventiva por receptação em nome do empresário Antônio Neves de Aquino Siqueira, 65, conhecido como “Tubarão”, apontado como receptador dos itens de informática furtados pelo trio. A delegada lembrou que na época a equipe de investigação apreendeu, aproximadamente, 500 itens de informática sem notas fiscais na loja do empresário.

Ela explicou que o 1º DIP, por ser uma Central de Flagrantes, funciona 24 horas todos os dias da semana. A titular da unidade policial esclareceu como funciona o atendimento à população na delegacia. “Temos três delegados durante todo o dia trabalhando na delegacia. O 1º DIP conta com uma equipe que atua durante o expediente, das 8h às 18h, e mais quatro equipes que trabalham em regime de plantão, incluindo sábados, domingos e feriados. O atendimento no 1º DIP não é feito somente na recepção da unidade. As portas dos delegados estão abertas para atender qualquer pessoa que queira conversar com as autoridades policiais”, pontuou.

A delegada lembrou que as demandas policiais que ocorrem nos bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha e São Francisco são de responsabilidade do 1º DIP. Entretanto, a unidade policial atende moradores de todas as áreas da capital.

“Buscamos atender todos que nos procuram na delegacia. Caso seja algo que não seja de competência da unidade policial, as pessoas recebem a devida orientação, seja procurando um Conselho Tutelar ou até mesmo a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Mesmo não tendo atendimento criminal, o cidadão terá a orientação devida por parte das nossas equipes, altamente preparadas”, informou.

Para concluir, a autoridade policial destacou que o disque-denúncia tem sido uma ferramenta bastante útil no combate à criminalidade na capital. “Investigamos todas as denúncias que recebemos. Por meio das delações estamos conseguindo realizar operações em combate à criminalidade nessas áreas. Nós asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, finalizou a titular do 1º DIP.

