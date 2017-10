1º Copa de Futevôlei está com inscrições abertas até a próxima semana

Estão abertas as inscrições para a 1ª Copa de Futevôlei, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 na Associação Amigos e Vizinhos do Mindú (Avam) pela Escolinha de Futevôlei X9, com premiações para os classificados.

O evento que surgiu através do professor de futevôlei, Rodrigo Nóbrega, mais conhecido como “X9”, está realizando junto com a Avam e a Federação Amazonense de Futevôlei (FAFV), a 1º Copa Casa do Eletricista de Futevôlei.

O evento está dividido em três categorias. A primeira é mista, com 16 duplas, a segunda é a Z com 24 e a terceira iniciantes com 32.

As inscrições vão até o dia 26 no valor de cem reais e podem ser realizadas pelo Intagram @rodrigooonobregaa ou pelo número 98469-4747. As premiações serão em dinheiro, brindes e troféus. O evento disponibilizará camisa, água e energético para as duplas participantes.

