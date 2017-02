1º Carnaboi em Parintins reúne centenas de foliões

O primeiro Carnaboi da história do Carnaval de rua de Parintins foi um sucesso. Garantido e Caprichoso promoveram uma avant premiere, na noite desta segunda-feira (27), do que será a disputa dos bumbás no Festival Folclórico deste ano. A primeira atração da noite foi o grupo “Toada de Roda” comandado pelo ex-amo do Caprichoso, Rei Azevedo.

O grupo balançou os presentes com as chamadas toadas antológicas que marcaram a história de Caprichoso e Garantido.

“Ficamos felizes com o convite porque todos nós do grupo fizemos de alguma forma parte dos bumbás”, declarou Rei Azevedo.

O toadeiro Carlinhos do Boi abriu a noitada no circuito cultural do bumbódromo com toadas que marcaram o Garantido, atual campeão do Festival Folclórico de Parintins. A entrada do Garantido confirmou o que disse o presidente do boi, Adelson Albuquerque, o campeão da baixa de São José veio decidido a dar um recado ao seu adversário, o boi-bumbá Caprichoso.

A segunda atração da noite foi o grupo “Canto da Mata”, defendendo as cores do Caprichoso. Depois desfilaram no circuito cultural, Israel Paulain, Júnior Paulain, Edilson Santana, Tony Medeiros, Edmundo Oran, Prince do Boi, Sebastião Júnior e fechando a noite David Assayag.

O prefeito Frank Bi Garcia disse que a semente foi lançada. Como o primeiro Carnaboi em Parintins, ele considerou que a iniciativa foi um sucesso.

“Vamos no próximo ano, se Deus permitir, ampliar a divulgação a nível regional e nacional. Com aeroporto funcionando, vamos trazer um número maior de visitantes”, afirmou.

Tadeu de Souza

EM TEMPO