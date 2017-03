1ª Semana de Farmácia da UEA debate perspectivas e inovações da profissão

Com o tema “Perspectivas e Inovações para o Profissional Farmacêutico em um Cenário Nacional de Mudanças”, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove a 1ª Semana de Farmácia. O evento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de março, a partir das 8h, no Auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde, localizado na Avenida Carvalho, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

O objetivo é tratar de diversos temas sobre a atuação do profissional no Brasil e na Amazônia. O evento contará com a presença de renomados profissionais farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas (CRF/AM), do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS), da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O evento espera um público de 230 pessoas.

Os interessados devem realizar a pré-inscrição por meio do email semfar.uea@gmail.com, no link disponível abaixo ou efetuar no dia do credenciamento do evento. A inscrição é no valor de R$ 20 para aqueles que realizaram a pré-inscrição e R$ 25 para aqueles que realizarem no dia. A 1ª Semana de Farmácia vale certificação de participação de 20h e 4h de minicurso. Podem participar profissionais e estudantes da área de saúde, em especial profissionais farmacêuticos e estudantes de Farmácia.

A programação será composta de palestras, mesa redonda e minicursos. Brindes serão distribuídos no decorrer do evento.

Com informações da assessoria