1ª exposição fotográfica ‘Arte sem Preconceito’ encerra nesta quarta

Tudo está preparado para um evento inédito que tem como objetivo promover a troca de experiências e informações, sobre a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência. Essa é a proposta da “1ª Exposição fotográfica Arte sem Preconceito”, que acontece até está quarta-feira (5), com entrada gratuita, no 1º piso do Manaus Plaza Shopping. Todos os dias a exposição fotográfica, acontece das 10h às 22h, as demais atividades da programação iniciam das 14h e encerram as 22h.

Nesta quarta um desfile especial marca o encerramento com a presença de todos os modelos com deficiência da agência envolvidos no projeto “Arte sem Preconceito”. Ana Victória Lago nasceu com diagnóstico patológico de microcefalia, e foi descoberta há dois meses pela agência. Hoje tem 18 anos e é considerada a primeira modelo com microcefalia no mundo.

Para a sua mãe, Viviane Lima, a emoção de ver a evolução de Ana Victória é motivo de orgulho. “Minha filha gosta de dançar e outras atividades, o que mais me deixa realizada é o amadurecimento dela, estimulando a condução neurológica que ela vive diante da inclusão”.

Assim como ela, sua irmã Maria Luiza, 15, que tem a mesma patologia, também faz parte do projeto, terá sua foto exposta e irá participar todos os dias da ação além de desfilar no encerramento do evento.

A concepção do projeto é trabalhar a inclusão de fato. “Os ensaios fotográficos e filmagens são feitos com dedicação para extrair a essência de cada criança. Mesmo que elas tenham limitações se mostram capazes e lindas diante das lentes”, afirma a diretora do projeto.

O Projeto

Desde 2014, a diretora da BM Model’s, Creusa Rodrigues, desenvolve em Manaus, com parcerias com instituições locais, o trabalho de inclusão de crianças, jovens e adultos com o objetivo de mostrar na prática com seriedade e responsabilidade, um ser humano com deficiência pode ser inserido em contato com os demais e pode ter a chance de novas experiências de vida.

Na oportunidade os modelos já puderam participar em diversos programas de televisão e já foram até manchete em sites de notícia, repercutindo inclusive em mídia internacional, levando o rosto e a história de superação de crianças e adolescentes do norte do país que modelam com desenvoltura para as câmeras com graça e elegância.

O projeto ganhou visibilidade e trabalha sem preconceito de patologia como exemplo: síndrome de down, auditivo, paralisia cerebral, osteogênese imperfeita (ossos de vidro), hidroencefalia, microcefalia, autistas e deficientes visuais.

“Hoje conta com 30 crianças com deficiências diversas, onde seis delas fazem parte do elenco de um filme que será produzido na agência”, comemora a diretora, ao ressaltar que o reconhecimento do trabalho conjunto é papel de todos.

