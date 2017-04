Homem é morto em beco do Ouro Verde

Um homem, identificado como Raimundo Bruno Fernandes da Silva, 26, foi morto com um tiro, às 16h30 desta quinta-feira (13), na rua Uirapuru, beco Uirapuru, próximo ao terminal de ônibus das linhas 540 e 541, da empresa Expresso Coroado, no bairro Ouro Verde, Zona Leste.

Os moradores cogitam que a morte da vítima tenha sido por acaso e não um acerto de contas, como chegou a ser cogitado pela polícia.

“Ele deveria estar brincando de roleta russa e estava sozinho. Os vizinhos ouviram o barulho e foram para lá. A família já chegou depois”, relatou uma pessoa, que estava no local e não se identificou.

Entretanto, policiais do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) atenderam a ocorrência e disseram que a vítima era usuária de drogas. Ao contrário do que afirmou os moradores, a polícia acredita que Raimundo tenha sido executado.

Ainda segundo os policiais, ninguém viu o autor do crime, não havia uma arma no local. O irmão da vítima contou que era costume Raimundo Bruno frequentar becos do bairro com amigos, onde faziam uso de drogas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o caso.

Laize Minelli

EM TEMPO