171: gerente de agência prometia passagens em promoção e sumia depois de receber

Marcos responde por 27 processos na justiça pelos golpes – Márcio Melo

O gerente Marcos Rogério Ribeiro Fonseca, de 39 anos, foi preso na última terça-feira (6), dentro da residência dele, na rua 213, bairro Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com a polícia, Marcos trabalhava em uma agência de viagens, fazia promoções com valores a baixo do mercado com destino para o Nordeste, Sul e Sudeste e não emita as passagens das vítimas. O prejuízo ultrapassa os R$ 40 mil. Marcos responde por 27 processos na justiça pelos golpes.

À imprensa, Marcos negou os golpes e afirmou que um problema técnico dentro da agência causou as denúncias. “Eu nãio enganei as pessoas. Teve um problema com a emissão das passagens dentro da empresa, mas eu não fiz nada”, afirmou.

Segundo o delegado Jeff MacDonald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o gerente vinha sendo investigado há alguns meses, após a equipe de investigação ser informada que um grande estelionatário morava na Zona Norte. Os policiais iniciaram as investigações e foram informados que o suspeito trabalhou em uma agência de viagens no bairro dos Franceses e no Centro.

“As vítimas viam os anúncios das passagens em promoção nas redes sociais e procuravam o suspeito na agência. Os preços variavam entre R$ 300, e R% 1 mil. Uma vítima chegou a ir no aeroporto e ficou sabendo que não tinham sido emitidas as passagens”, informou o delegado.

MacDonald disse ainda que, em alguns casos, o suspeito chegava a ir na casa das vítimas para receber o pagamento e emitia até uma nota fiscal com o preço das passagens. Quando os clientes cobravam as passagens, ele sumia. Marcos preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estelionato.

Ana Sena

EM TEMPO