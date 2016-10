16ª Parada do Orgulho LGBT, em Manaus, contará com assistência jurídica da DPE; evento acontece domingo

A 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Manaus, que acontece no próximo domingo (6), no Centro, contará com uma ação pela cidadania LGBT, realizada pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM). O órgão vai prestar assistência jurídica gratuita e orientação sobre direitos a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, na área de concentração do evento, na praça Heliodoro Balbi (praça da Polícia), e na dispersão, na rua José Clemente, área central de Manaus, das 15h às 18h.

A ação será em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT Manaus, Secretarias de Estado de Segurança (SSP-AM), Saúde (Susam), Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O atendimento da DPE-AM será coordenado pela Defensoria Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo Psicossocial e a equipe de atendimento itinerante da Defensoria.

No ônibus da DPE-AM, o público LGBT poderá ter acesso à assistência jurídica para ações na área de Família e Registros Públicos, a exemplo do reconhecimento de união estável e retificação de registro civil. Em parceria com a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública, da SSP-AM, haverá emissão da Cédula de Nome Social (CNS), documento que traz a identificação por meio do nome pelo qual a pessoa se reconhece na sociedade.

O atendimento da DPE-AM na praça Heliodoro Balbi será das 15h às 16h30, quando o ônibus da instituição seguirá para novo ponto de atendimento, na rua José Clemente, onde atenderá até as 18h ou até o limite de senhas. A 16ª edição do evento é realizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT Manaus, com desfile de trios elétricos pelas avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro.