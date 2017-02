16 mudas de oitizeiros são plantadas na praça da Matriz

O Programa Arboriza Manaus, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizou, nesta terça-feira, 7, o plantio de 16 mudas de oitizeiros, nesta terça-feira (7), no passeio público da Praça da Matriz, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Os oitizeiros irão compor o conjunto arbóreo formado pelas 46 árvores do passeio público da Praça da Matriz que margeia o calçadão do Relógio Municipal.

A área integra o complexo formado pela Praça da Matriz, dentro do programa de requalificação urbanística do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas. As mudas, com dois metros de altura, obedecem ao memorial descritivo do projeto paisagístico elaborado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) no âmbito do projeto de revitalização da praça.

“Na verdade, estamos executando o preenchimento dos espaços de acordo com o projeto de requalificação aprovado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e que prevê a reposição e o plantio de espécies específicas que seguem o padrão florístico e cultural da área”, explicou a diretora de Arborização e Paisagismo da Semmas, Rosemary Bianco.

A escolha das mudas, tanto florestais quanto ornamentais, levou em conta o clima da área e as espécies historicamente já utilizadas na praça. A execução do plantio será por etapas. “À medida que as obras forem executadas, iremos realizando os plantios”, concluiu.

Com informações da assessoria