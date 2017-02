16 mil pessoas já usam aplicativo ‘Cadê Meu Ônibus?’ em Manaus

Mais de 16 mil pessoas já utilizam o aplicativo ‘Cadê Meu Ônibus?’, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) para melhorar a rotina dos usuários do sistema.

Duas semanas após ser lançada, a ferramenta já está reduzindo o tempo de espera dos passageiros. O novo dispositivo agrega os dados por meio de GPS instalado nos ônibus que circulam em todas as zonas da cidade.

“Se for horário de pico o aplicativo diz que vai demorar mais, se não for, indica que chegará em menos tempo. Para mim está contribuindo muito, estou economizando o tempo que seria desperdiçado na parada”, disse o professor, Luandreson Rafael, 22.

Para quem trabalha ou estuda em locais com horários bem rigorosos, o aplicativo é de extrema importância. “Depois que baixei o aplicativo no meu celular só vou para a parada no horário certo e não atraso mais”, comentou a estudante Daniele Monteiro, 28.

As atualizações estão sendo realizadas a partir de sugestões e reclamações feitas pelos usuários e encaminhadas pelo próprio dispositivo. Os criadores do ‘Cadê Meu Ônibus?’, justificaram ainda, alguns dos erros apontados.

“No mapa de monitoramento as linhas se atualizam de 20 em 20 segundos, o que possibilita ao usuário planejar a sua locomoção. Porém, como as operadoras de telefonia nem sempre oferecem bons planos de internet, a comunicação algumas vezes falha”, explicou o desenvolvedor de Sistemas, Pedro Martine.

O dispositivo estará disponível em IOS no final deste mês.

Com informações da assessoria