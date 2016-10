Na véspera da votação que irá escolher o novo prefeito de Manaus, o candidato à reeleição Artur Neto (PSDB), acompanhado de seu candidato a vice, Marcos Rotta (PMDB), foi às ruas falar com a população neste sábado (1º).

O prefeito diz que foi bem recepcionado em todas as zonas da cidade por onde passou para participar de ações de adesivagem e bandeirada. Ele também conversou com eleitores que o abordavam nas ruas e pediu apoio para a coligação ‘Por uma só Manaus’.

Artur e Rotta estiveram no cruzamento entre as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira. Eles também estiveram na entrada do bairro Manoa, na zona Norte.

Para Artur Neto, as manifestações de apoio são resultados do trabalho feito na cidade e também pela população entender que Manaus não pode cair em mãos erradas.

“O povo entende que enfrentamos essa crise sem deixar a cidade parar. Levamos tudo com seriedade. Amanhã vai se confirmar a vontade do povo de ver Manaus avançando cada vez mais”, disse Artur.

Marcos Rotta acredita que todos entenderam que a coligação é fruto de uma aliança que representa o melhor pra o futuro da cidade.

“Me sinto animando e preparado para que ao lado de Artur agente possa administrar a cidade de Manaus com esse povo que entendeu nossa união”, falou Rotta.

Ao longo do dia os candidatos continuam nas ruas conversando com a população. Amanhã após o pleito, os candidatos cedem entrevista coletiva no comitê central da coligação.

Votação

O prefeito Artur Neto vota no Colégio Amazonense D. Pedro II, no centro de Manaus, às 9h. Em seguida acompanha o vice Marcos Rotta até o Centro Educacional Álvaro Botelho Maia, no Parque 10. À noite, após o pleito, concede entrevista coletiva no comitê central, na zona Leste.

