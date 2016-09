Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras saiu em desvantagem na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), a equipe paulista perdeu do Grêmio por 2 a 1, fora de casa, pela partida de ida das quartas de final.

Apesar da derrota, o time dirigido pelo técnico Cuca joga por uma vitória simples na partida da volta, marcada para o dia 19 de outubro, no Allianz Parque. Já o clube gaúcho precisa de um empate para avançar à semifinal.

Agora, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (3), quando enfrenta o Santa Cruz em Recife. Dois dias antes, o Grêmio visita o Cruzeiro.

No confronto deste meio de semana, Renato Gaúcho e Cuca escalaram força máxima. O Palmeiras não teve Jean, vetado em virtude do desgaste físico. Sem o lateral, Cuca escalou Fabiano no setor. Na lateral esquerda, Zé Roberto jogou na vaga de Egídio.

O meio de campo teve Gabriel, Tchê Tchê e Moisés, enquanto o setor ofensivo contou com Dudu, Gabriel Jesus e Róger Guedes.

Após um início equilibrado, o Grêmio marcou dois gols após a metade da etapa inicial. Aos 32 minutos, Ramiro acertou um lindo chute e abriu o placar. Aos 44, após cobrança de falta para a área, Geromel desviou e acertou o travessão. No rebote, Pedro Rocha ampliou.

No segundo tempo, Cuca sacou o volante Gabriel e colocou o atacante Leandro Pereira. Com isso, Dudu foi recuado para ajudar na armação das jogadas. E, logo aos 5 minutos, o time alviverde diminuiu. Gabriel Jesus foi derrubado dentro da área por Marcelo Grohe e o árbitro marcou pênalti. Zé Roberto cobrou e marcou.

Com o gol sofrido, o Grêmio partiu em busca do terceiro gol. Já o Palmeiras ameaçava o rival nas bolas paradas, mas não obteve sucesso.

Grêmio

Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro (Rafael Thyere), Jaílson, Walace, Douglas; Pedro Rocha (Guilherme) e Luan. T.: Renato Gaúcho

Palmeiras

Jailson; Fabiano, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes (Lucas Barrios), Gabriel Girotto (Leandro Pereira) e Dudu (Rafael Marques); Gabriel Jesus. T.: Cuca

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva

Renda: R$ 723.210,00

Público: 26.589

Gols: Ramiro, aos 32, e Pedro Rocha, aos 44 min do 1º tempo; Zé Roberto, aos 5 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Kannemann, Marcelo Grohe, Walace (G), Fabiano, Mina e Vitor Hugo (P)

Por Folhapress