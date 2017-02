150 mil pessoas devem deixar Manaus durante o Carnaval

A expectativa é que 150 mil pessoas saiam de Manaus para aproveitar o feriado prolongado de Carnaval em outros locais neste fim de semana. Ainda nesta sexta-feira (24), o fluxo nas rodovias estava normal se comparado ao mesmo período nos anos anteriores. Entretanto, a expectativa é que o movimento aumente a partir da manhã deste sábado (25).

No Posto de Policiamento Rodoviário na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro), o cabo da Polícia Militar (PM), Maciel Oliveira, destacou que o movimento no local é sempre intenso no feriado.

“O fluxo é bastante intenso durante esse tempo, pois as pessoas preferem se distanciar da muvuca e a maioria vai em direção a Iranduba. Nesta sexta, o movimento está abaixo de outros carnavais, mas a previsão é que isso mude ainda na manhã de sábado. Durante todos esses dias, vamos ter reforço policial”, ressaltou.

Enquanto no Terminal Rodoviário de Manaus, já era possível identificar uma movimentação acima do normal. O clima do feriado já era nítido entre os passageiros, que aguardavam a saída de seus respectivos ônibus. Entre eles, estava um grupo formado por dez pessoas, entre integrantes de uma mesma família e amigos, com destino ao interior de Manacapuru (a 68 KM de Manaus).

Segundo a estudante de contabilidade Liliana da Costa, 26, que estava junto com o marido e a filha de 8 anos, eles planejam a viagem há um mês.

“Vamos para o sítio, aproveitar para pescar, comer muito peixe na beira do rio e descansar. Nós estamos fugindo do Carnaval, pois somos evangélicos. Nós pretendemos voltar só na terça”, detalhou.

Já o encanador Olavo de Souza, 43, e a esposa, a cabeleireira Geovana Leite, 41, vão para a Comunidade Bela Vista, na estrada de Manacapuru, no KM 58, para um retiro da Igreja Adventista.

“Viemos elevar o pensamento à Jesus, aproveitar o retiro espiritual. O objetivo é parar de fumar. O momento vai ser de oração, descanso e para alimentar o espírito”, frisou Olavo.

Outra pessoa que vai fazer uma viagem em família é a empresária Maria Emiliana Neves, 48. Ela vai aproveitar o feriado prolongado para ir com o esposo, a cunhada e a irmã, visitar uma sobrinha em Itacoatiara (a 176 KM da capital).

“Resolvemos rapidamente sair da cidade. O lugar é um paraíso que fica na frente do Lago de Cerpa. Vamos relaxar, tomar muito banho de rio e comer peixe assado. A vontade é ficar um tempão, mas voltamos na quarta”, contou.

Com mesmo destino, um grupo de quatros jovens itacoatiarenses – mas que vivem na capital – vão aproveitar para retornar à cidade de origem para pularem o Carnaval junto com os familiares.

“Vamos para várias festas, curti a família e descansar. Tem um de nós que vai também aproveitar para ir a Maués”, disse a estudante Geovana Vitória Pacheco, 17.

O comandante Batalhão de Trânsito (BPTran), Major Keliton, informou que a expectativa de saída da cidade pela ponte, pela barreira das rodovias AM-010 e BR-174, é de 75 mil veículos.

“Pela ponte são 30 mil veículos e pela barreira, que dá acesso à AM-010 e BR-174, são mais 45 mil veículos. A estimativa é que em torno de 150 mil pessoas saiam da cidade”, destacou.

