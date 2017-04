15 músicas para conhecer a obra de Belchior, que morreu neste sábado

O cantor e compositor cearense Belchior, que morreu na noite deste sábado (29) aos 70 anos, é autor de clássicos da música brasileira como “Apenas um Rapaz Latino Americano”, “Medo de Avião” e “Como Nossos Pais” – esta última, mais conhecida na voz de Elis Regina.

Foi nos anos 1970 que o compositor consolidou sua discografia, sempre com letras que se aproximam das artes, da filosofia e da literatura. “Mote e Glosa” (1974) é o cartão de visitas do projeto musical de Belchior.

O disco contém canções como a que dá título ao álbum, além de “A Palo Seco” e “Todo Sujo de Batom”.

Dois anos depois, ele lança “Alucinação”, álbum que marca a sua carreira. Nele, estão clássicos como “Apenas um Rapaz Latino Americano”, “Como Nossos Pais”, “Velha Roupa Colorida” e “Sujeito de Sorte”.

Segundo a professora de linguística Josely Teixeira Carlos, que estuda a obra de Belchior, o compositor retrata em suas canções “grupos marginalizados pela sociedade (pretos, pobres, estudantes, índios, nordestinos, retirantes, prostitutas, lista na qual ele faz questão de incluir os artistas)”, mas também fala do desejo das pessoas de ficarem à margem da sociedade.

Os temas voltam em 1977, com “Coração Selvagem”. O disco apresenta canções como a faixa-título e “Paralelas”, que ficou conhecida na voz de Vanusa e foi gravada também por Erasmo Carlos.

Composições como “Medo de Avião”, “Meu Cordial Brasileiro” e “Tudo Outra Vez” aparecem em “Era Uma Vez um Homem e o Seu Tempo” (1979).

A partir dos anos 1980, a discografia continua com discos como “Cenas do Próximo Capítulo” (1984), “Elogio da Loucura” (1988) e “Baihuno” (1993), que consolida as principais ideias que o músico teve em sua carreira.

A trajetória musical foi interrompida nos anos 2000. Em 2006, Belchior cortou laços com empresários, produtores e família, declarando que tinha se isolado no Uruguai para finalizar o trabalho de tradução para o português do livro “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri.

Em agosto de 2009, parentes e amigos relataram ao programa “Fantástico” não ter notícias sobre Belchior havia cerca de dois anos.

Confira a lista de 15 músicas para conhecer a obra de Belchior:

1 – Como Nossos Pais por Belchior

2 – Apenas Um Rapaz Latino Americano por Belchior

3 – A Palo Seco

4 – Coração Selvagem

5 – Alucinação

6 – Velha Roupa Colorida

7 – Paralelas

8 – Todo Sujo De Batom

9 – Sujeito De Sorte

10 – Tudo Outra Vez

11 – Mucuripe

12 – Na Hora do Almoço

13 – Fotografia 3 X 4

14 – Não Leve Flores

15 – Comentário A Respeito De John

Folhapress