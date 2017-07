14 municípios do Amazonas recebem R$ 500 milhões para recuperação de ruas

Tabatinga, Eirunepé, Parintins, Lábrea, Maraã, Pauini, Manacapuru, Coari, Tefé, Benjamin Constant, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Autazes e Manicoré vão receber o valor de R$ 500 milhões, no total, para investimentos em pavimentação e recuperação de ruas. O anúncio foi feito pelo governador David Almeida ao participar de um evento de entrega de 300 moradias do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, no município de Careiro Castanho.

Os recursos não irão comprometer o erário e que os mesmos já estavam previstos no orçamento do Governo.

“Quero esclarecer que não estamos fazendo dívida nenhuma para o Estado porque esses recursos já estão nos cofres do Governo e foram objetos de empréstimos e já estão aportados. Eles (recursos) só podem ser gastos em pavimentação, em recuperação das ruas nas sedes dos municípios e também nos ramais. Nós só estamos otimizando os recursos e dinamizando esse serviço para que os benefícios possam chegar mais rapidamente à população de nosso Estado”, explicou David Almeida.

Careiro Castanho

Ainda durante o evento, o governador David Almeida anunciou que irá liberar nos próximos dias os aportes de R$ 10 milhões para as obras de pavimentação de ruas no município de Careiro Castanho e de R$ 12 milhões para as obras referente ao município de Autazes.

David Almeida vai se reunir nos próximos dias com o secretário de Saúde, Vander Alves, para viabilizar a liberação de recursos para a conclusão da obra do hospital de Careiro Castanho. O governador informou que os investimentos devem variar entre R$ 800 e R$ 900 milhões.

“O município de Careiro Castanho está recebendo bastante atenção com várias ações. Vamos enviar para o município uma viatura das 50 que foram entregues hoje (7) para a Polícia Militar. Vamos enviar também uma ambulância semi-UTI para atender ao município. Também estamos investindo na Educação, com recursos da ordem de R$ 21 milhões para atender a construção do Ceti e também as reformas de quatro escolas. Ou seja, temos muitos investimentos aqui (Careiro Castanho), mas sabendo que a obra de maior importância, no momento, é a pavimentação das ruas”, enfatizou o governador.

Com informações da assessoria