14 mil são multados pelo uso do celular ao volante em 2016

Ao menos 14.178 multas por dirigir e usar o celular ao mesmo tempo foram registradas em todo o ano de 2016, pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (ManausTrans). Isso significa que um pouco mais de R$ 4,1 milhões foram arrecadados em pagamento de multas para os cofres públicos durante todo o ano passado.

De acordo com o Código Brasileiro de Transito (CTB), artigo 252, parágrafo único, dirigir segurando ou manuseando o telefone celular é caracterizado como infração gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além do pagamento de multa no valor de R$ 293,47.

Para o diretor de Operações do Manaustrans, coronel Raimundo Encarnação, dirigir falando ao celular tira a atenção e os reflexos do motorista. “O risco de acidentes de trânsito aumenta quando o motorista fala ao celular enquanto dirige. Quem sabe a importância de dirigir com segurança, sem ameaçar sua própria vida e a dos outros motoristas, não comete essa imprudência”, alertou o diretor.

Além da fiscalização de rotina, o órgão, com o seu corpo técnico de educadores, realiza diariamente atividades de educação para o trânsito para diversos públicos. Mesmo sabendo dos riscos, a funcionária pública Vivian Costa costuma atender o telefone enquanto dirige. “Vivemos num mundo globalizado, onde tudo é muito imediato. Uso meu telefone para trabalhar, muitas vezes não dá para esperar e acabo atendendo”, disse.

Segundo o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Leonel Feitoza, o trabalho é de conscientização do condutor. “Durante todo o ano realizamos trabalhos e campanhas de conscientização. É importante que o condutor entenda que a prática de dirigir e usar o telefone ao mesmo tempo compromete não só a vida dele, mas também de outras pessoas”, disse. Apesar do grande registro de infrações, ainda existem condutores que tomam as devidas precauções no trânsito. É o caso da advogada Kenny do Val Mota, 28, que evita pegar no aparelho celular enquanto dirige. “Quando se tem uma ligação para receber, estaciono em um local e retorno a chamada”.

Bárbara Costa

EM TEMPO