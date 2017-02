14 detentos fogem pelo telhado da Vidal Pessoa

Na madrugada deste domingo (26), 14 detentos fugiram da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa (CPRVP), localizada na avenida Sete de Setembro, Zona Sul de Manaus.

A informação foi confirmada pelo titular do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Álvaro Cavalcante, após recontagem dos presos nesta manhã.

Ainda conforme o comandante, os presos fugiram pelo telhado da unidade prisional.

Até o momento, dois fugitivos já foram recapturados nas proximidades da Cadeia Pública e o os procedimentos de apuração do caso continuam.

Tumulto

Na última quinta-feira (23), os presos promoveram um tumulto dentro da unidade prisional, ao baterem nas celas. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o motivo teria sido devido a um interno que passou mal e precisava de atendimento.

Encerramento da Vidal

As atividades na CPRVP devem se encerrar no da 30 de abril deste ano, com tolerância de mais 15 dias, caso haja necessidade de atender situações eventuais. O prazo foi definido após o Ministério Público Estadual (MPE) pela violação dos direitos humanos dos detentos e da possibilidade de responsabilização internacional do Brasil por eventual incidente no interior da cadeia. Até a data, os presos devem ser encaminhados para outras unidades prisionais.

Manoela Moura

EM TEMPO