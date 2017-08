12ª Região Militar abre Processo Seletivo para médicos, farmacêuticos e dentistas

A 12ª Região Militar (12ª RM) abriu Processo Seletivo para Médicos, Farmacêuticos e Dentistas. As inscrições vão até o dia 06 de agosto de 2017. Para acessar o edital de convocação e realizar a inscrição no Processo Seletivo os interessados deverão clicar nos links abaixo:

Link 1: http://www.12rm.eb.mil.br/index.php/downloads/category/24-smo-2017?download=663:aviso-convocacao-smo-2017

Link 2: http://convoca12rm.12rm.eb.mil.br/SisttPubWeb

O militar incorporado será remunerado de acordo com a Tabela de Vencimentos Militares – Lei nº 12.321, de 27 de julho de 2016.

Aqueles que forem classificados vão atender as demandas da Marinha do Brasil (MB), Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB)], na área da 12ª RM – que abrange os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Os inscritos passarão por várias etapas de avaliação, a saber:

– Inscrição (eletrônica pela internet);

– Análise Curricular (AC);

– Avaliação de Conhecimento (AvC);

– Inspeção de Saúde;

– Exame de Aptidão Física; e

– Seleção complementar e incorporação.

