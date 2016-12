12ª edição de festival de teatro apresentará nove peças infantis

A 12ª edição do Festival de Teatro, que tem como tema “A Magia dos Contos de Fadas” vai relembrar as grandes obras do universo infantil, mas desta vez o “Era uma vez…” ganhará algumas adaptações.

O Festival de Teatro ocorrerá nesta terça-feira (13) de dezembro, no Teatro Manauara, em duas sessões das 16h30 às 18h30 e das 19h às 21h. Serão nove peças teatrais, entre as apresentações: Cinderela, Soldadinho de Chumbo e Alice no País das Maravilhas, além de histórias contemporâneas como: “A galinha ruiva” e “A menina bonita do laço de fita”.

O evento é realizado há 12 anos pela Escola Sementinha Preciosa e pelo Centro Educacional Ajuricaba, com a participação de 90% dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. A diretora das Instituições educacionais e idealizadora do projeto, Alessandra Nascimento, conta que este ano 200 crianças participam das peças teatrais. Segundo ela, o festival pretende desenvolver a criatividade e a liberdade de expressão dos alunos, além de incentivá-los a perderem a vergonha em se apresentar ao público.

Os ingressos são vendidos a R$ 10,00, na sede do Centro Educacional Ajuricaba, rua Passé, no. 14, Conjunto Ajuricaba. Contato: 3654-8128 e 3321-4956. No dia do evento (13), a compra estará disponível na bilheteria do Teatro Manauara.

Com informações da assessoria