12 kg de drogas são apreendidos em barco no porto de Tefé

Cerca de 12 kg de maconha, do tipo “Skank”, foram apreendidos nesta terça-feira (24), em uma embarcação no cais do porto de Tefé (município distante 520 km de Manaus).

De acordo com os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a droga foi localizada dentro de uma mala preta após denúncia anônima.

“Recebemos a denúncia de que a droga, possivelmente, estaria escondida dentro de sacos de farinha. Mas durante revista na embarcação, toda a substância foi localizada dentro de uma mala. O dono da carga não foi localizado”, informou o major Allan Rêgo da Mata.

Ainda segundo a equipe policial, foram apreendidos também dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão.

A substância foi apresentada na Delegacia Interativa do município e, posteriormente, será incinerada.

