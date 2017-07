100 pontos para venda de créditos do Sinetram em Manaus

O uso do cartão Passafácil é a melhor maneira de reduzir o índice de assaltos

Para emitir o Cartão Cidadão, o usuário deve ir a um dos postos de atendimento localizados na sede do órgão, ao lado do T1, ou no T3 ou no PAC Alvorada. Basta apresentar o RG e CPF. Com objetivo de dar mais comodidade aos usuários que utilizam os cartões Passafácil, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) já implantou 117 pontos de venda de créditos, que estão espalhados em todas as zonas da cidade. Ainda neste ano, outros estabelecimentos deverão oferecer o serviço.

O presidente do Sinetram, Carmine Furletti, ressalta que o uso do cartão Passafácil é a melhor maneira de reduzir o grande índice de assaltos dentro dos coletivos e também evita que o usuário fique expondo dinheiro ao pagar a tarifa. Entre janeiro e junho de 2017, já foram registrados mais de 1,8 mil assaltos a coletivos.

“Só vamos reduzir esse tipo de crime [assaltos], tirando o pagamento da tarifa em dinheiro e deixando apenas os cartões Passafácil. Esse tipo de pagamento vai trazer segurança tanto para os colaboradores, quanto para os usuários. Atualmente, já são 117 pontos de venda de créditos espalhados pela cidade e vamos implantar ainda mais pontos”, destaca Furletti.

Cartão Passafácil

O usuário que quiser emitir o cartão Cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetram localizados na sede do órgão ao lado do T1, no Terminal 3 ou no PAC Alvorada, e apresentar o RG e CPF. A emissão da primeira do cartão via é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.

Postos de Venda de créditos:

ZONA NORTE

TERMINAL III – AV. NOEL NUTLES, S/N – CIDADE NOVA

PAC VIA NORTE – AV. ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE, 3.760 – MONTE DAS OLIVEIRAS

LS CYBER CAFÉ II – AV. RAMOS D, 78 – CIDADE NOVA 5 (PRÓX. POSTO SHELL)

ANAVILHANAS SERVICE COMÉRCIO – RUA DESSANA, 23 – LOJA 4 – QD 42 – CIDADE NOVA

BARATEIRO DA CARNE – RUA ARAWETE, 01, VIVER MELHOR SEGUNDA ETAPA – LAGOA AZUL

COMERCIAL ENSEADA – RUA CAMAPUÃ, 152, QD. 313 NUCLEO 9 – CIDADE NOVA

COMERCIAL GENK – RUA 175, 55, NÚCLEO 15 – CIDADE NOVA III

CYBER NOVA ALIANÇA – RUA BENJAMIN, 531 – ALIANÇA COM DEUS – CIDADE NOVA

CYBER NET.COM – RUA UPIA 2, 02 – MONTE DAS OLIVEIRAS

D&W LANCHES – AV. LÍRIO AMAZONAS, 955 – LAGOA AZUL

DROGARIA IMPERIAL FARMA – RUA PAULO EDUARDO LIMA, 1094 – CIDADE NOVA

DROGARIA INOVA+ – AV. FRANCISCO QUEIROZ, 40 – COLÔNIA SANTO ANTÔNIO

DROGARIA POPULAR – RUA CIDADE DO PORTO, 406, QDA. 171 – CIDADE NOVA

DROGARIA POPULAR – AV. TIMBIRAS, 44, NÚCLEO 3 – CIDADE NOVA 2

DROGARIA TEFÉ – AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 1110 – CIDADE DE DEUS

DROGARIA UNIVERSAL Y – RUA BOM JESUS, 03 – NOVO ISRAEL

DROGARIA VIDA – RUA RUFINO DE ELIZALDE, 63 – NOVO ISRAEL

EGÍPCIOS MODAS – RUA ITAETE, 548 – AMAZONINO MENDES

J.T ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RUA 11, 241 – MONTE SINAI

MERCEARIA TATY – RUA PENA DOURADA, 103, BL-118 – MONTE DAS OLIVEIRAS

MERCADINHO ALTAS HORAS – RUA 75, 248, QDA – 248 NÚCLEO-14 – CIDADE NOVA 2

MERCADINHO CESARA – RUA 217, 323, 01, CONJ. CIDADÃO V – CIDADE NOVA

MERCADINHO SHALOOM – RUA VITÓRIA, 10 – NOVO ISRAEL

MERCADINHO SERVE TODOS – RUA SETE DE MAIO, 1330 – SANTA ETELVINA

NAKAUTH LAN HOUSE E CYBER – RUA SANTA JULIA, 288 – CIDADE NOVA

O BARATEIRO – RUA RIO ARAPORIS, 236, QDA 15 – LAGOA AZUL

SABOR COM ARTE PANIFICADORA– RUA 92, QDA. 232 NÚCLEO 11, 21 – CIDADE NOVA

SERVIÇO DE INTERNET EXPRESS – RUA L, 248, C-1 – CIDADE NOVA

SUPERMERCADO RODRIGUES – AV. SUMAÚMA, 156 – NOVA CIDADE

ZAHARA MAIS SABOR – AV. LÍRIO DO AMAZONAS, 965 – BR 174, KM 4, COMUNIDADE SÃO JOÃO – LAGOA AZUL

KIOSKE FESTAS – AV. MAX TEIXEIRA, 3301, CENTRO COMERCIAL – COLONIA SANTO ANTÔNIO

DROGARIAS KAMYLLA – AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N – CIDADE DE DEUS

FARMABEM 29 – AV. NOEL NUTLES, 22, CIDADE NOVA (AO LADO DO 6º DIP – PRÓXIMO AO T3)

FARMABEM 37 – RUA GUAPO, 92 – CIDADE NOVA (AO LADO DO LABORATORIO SABIN – PRÓXIMO AO T3)

LOJA ASYA MANÔA – AV. FRANCISCO QUEIROZ, 27 – MANÔA – CIDADE NOVA

LOJA ASYA SUMAÚMA – AV. NOEL NUTELS – CIDADE NOVA 1 (AO LADO DO SUMAÚMA PARK SHOPPING)

LOJA ASYA NOVA CIDADE – AV. MARGARIDA, 1359 – NOVA CIDADE

FRIGOUM MUTIRÃO – RUA PENETRAÇÃO 1, 40 – MUTIRÃO

FRIGOUM NOVO ALEIXO – RUA JOÃO CÂMARA, 20 – NOVO ALEIXO (PRÓX. AO CHAPÉU GOIANO)

TROPICAL MULTILOJAS VIA NORTE – AV. ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE BENTOS RODRIGUES, 3.760 – MONTE DAS OLIVEIRAS

VITÓRIA FRIOS E CARNES – AV. ATROARIZ, 72 – CONJUNTO RENATO SOUZA PINTO

ZONAS OESTE E CENTRO-OESTE

PAC – ALVORADA- AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO, 4922 – PLANALTO

PAC – COMPENSA – AVENIDA BRASIL, 1325 – COMPENSA.

CYBER CONEXÃO MANAUS – RUA RUY ARAÚJO, 07 – ALVORADA I (ESQUINA COM A RUA LÓRIS CORDOVIL)

LS CYBER CAFÉ I – RUA DA INDEPENDÊNCIA, 06 – NOVA ESPERANÇA

DROGARIA PREÇO + POPULAR – RUA C-5, 414, CONJ.AJURICABA – ALVORADA

DROGARIA POPULAR – RUA ALFREDO VALOIS, 17, CONJ. HILÉIA 1 – REDENÇÃO

DROGARIA POPULAR – RUA ANTURIO CRISTALINO, 1853 – REDENÇÃO

DROGARIA MILLENIUM LOJA 01 – RUA GOIÂNIA, 33 , PARQUE SÃO PEDRO – TARUMÃ

DROGARIA MILLENIUM LOJA 02 – AV. JORGE AMADO, 342 – TARUMÃ

DROGARIA MILLENIUM LOJA 03 – RUA ANTHISTENES PINTO, 186 – PARQUE SÃO PEDRO

DORGARIA SANTA FARMA – RUA CAMPO GRANDE, 403 – REDENÇÃO

G A J AMAZÔNIA – RUA ALFREDO VALOIS, ANTIGA RUA 3, N- 20 – REDENÇÃO

LANCHONETE PRESENTE DE DEUS – AV. DES. JOÃO MACHADO, 1380 A – PLANALTO

LANCHE MÁRCIO – AV. LIBERDADE, 43 – SANTO AGOSTINHO

MARA FRIOS 2 – AV. TORQUATO TAPAJÓS, 485, 503 – TARUMÃ

MEGA FARMA – AVENIDA PEIXE CAVALO, 2 – UNIÃO DA VITÓRIA

MERCADINHO ANNE – RUA ANTÔNIO CRISTALINO, 1987 – REDENÇÃO

NC MINI COLEÇÕES E PRESENTES – RUA ACOPIARA, 2031 – REDENÇÃO

ONI SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – AV. PRAIA DA PONTA NEGRA, 571 – TARUMÃ

ON CONVENIÊNCIA – AV. SANTOS DUMONT, 01, KM 9 – TARUMÃ

PLANETA CYBER – RUA DR. EDSON STANISLAU AFONSO, 223 – SÃO JORGE

R R VARIEDADES – RUA SÃO GERALDO, 28 – ALVORADA

SUPERMERCADO ECONOMIA – RUA GURUPI, 2323 – REDENÇÃO

SUPERMERCADO PARANÁ – RUA DONA OTÍLIA, 291 – TARUMÃ

SISTEMA INFORMÁTICA – AV. SÃO PEDRO, 1069 – COMPENSA.

TOPPY KIDS – RUA C5, 412, CONJ. AJURICABA – ALVORADA

VOE VIP – AV. PRAIA DA PONTA NEGRA, LOJA 1, 594 – TARUMÃ

SUPERMERCADO AVISTÃO – RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 222 – SÃO JORGE

DROGARIA PETROFARMA – RUA LOURIVAL MUNIZ, 374 – BAIRRO DA GLÓRIA

FARMABEM 3 – AV. DJALMA BATISTA, 1120 – CHAPADA (AO LADO DO AMAZONAS SHOPPING)

FRIGOUM ALVORADA 2 – RUA PROFESSOR ABÍLIO ALENCAR, 24 – ALVORADA

SUPERMERCADO MANCHESTER – AV. D, 52 – ALVORADA 1

FRIGOUM COMPENSA – RUA SÃO PEDRO, 107 – COMPENSA

ZONAS SUL E CENTRO-SUL

SINETRAM – AV. CONSTANTINO NERY, 476 – CENTRO

TERMINAL II – RUA MANICORÉ, S/N – CACHOEIRINHA

PAC EDUCANDOS – AVENIDA BEIRA RIO, S/N – EDUCANDOS

PAC GALERIA DOS REMÉDIOS – RUA MIRANDA LEÃO – CENTRO

SMTU – RUA BARÃO DE INDAIÁ – PARQUE DAS LARANJEIRAS, S/N, (EM FRENTE AO ANTIGO ARAS)

QUEIROZ LIVROS JURÍDICOS – AV. ATÍLIO ANDREAZZA – JAPIIM (DENTRO DA ULBRA)

SABOR DA HORA – AV. CONSTANTINO NERY, S/N – (DENTRO DA FAMETRO)

VERTICON CONFECÇÕES LTDA – AV. EDUARDO RIBEIRO, 457, LOJA 202 – CENTRO

BANCA WG – RUA FRANCISCO MELO, 117 – JAPIIM

DROGARIA SANTANA – RUA VISCONTE DE UTINGA, 373 – PARQUE DAS LARANJEIRAS

EMPORIUM RODRIGUES – TRAV. RIO NEGRO, 291 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

GH NAVEGAÇÕES COMÉRCIO – AV. SETE DE SETEMBRO, 2414 – CACHOEIRINHA (DENTRO DO IFAM)

MERCADINHO MERCAPAM – RUA JULIA LOPES, 351 – CJ. NOVA REPÚBLICA

FAMABEM 6 – AV. GEN. RODRIGO OTÁVIO, 1023 – JAPIIM

FARMABEM 38 – RUA CODÁJAS, ESQUINA COM A RUA CARVALHO LEAL – CACHOEIRINHA

LOJA ASYA FASHION CENTRO – AV. EDUARDO RIBEIRO, 82 – CENTRO (PRÓX. PRAÇA DO RELÓGIO/BATE PALMA)

FLECHA BOLA DA SUFRAMA – AV. SILVES, 2085 – CRESPO

FRIGOUM PARQUE DEZ – RUA DO COMÉRCIO, 14 – PARQUE DEZ

NILTON LINS CMPM – AV NILTON LINS, 3259 – PARQUE DAS LARANJEIRAS (- COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR)

TROPICAL MULTILOJAS SALDANHA MARINHO – RUA SALDANHA MARINHO, S/N – CENTRO

ZONA LESTE

ICHL UFAM – AV. RODRIGO OCTÁVIO, 3000, CAMPUS UNIVERSITÁRIO – COROADO I

TERMINAL IV – AV. CAMAPUÃ – JORGE TEIXEIRA (PRÓXIMO A BOLA DO PRODUTOR)

TERMINAL V – ALAMEDA COSME FERREIRA COM GRANDE CIRCULAR – SÃO JOSÉ

BELA – RUA ÁGUAS MARINHAS, 83 – TANCREDO NEVES

CÉLIA CONFECÇÕES – RUA ÁGUAS MARINHAS, 83 – TANCREDO NEVES

FERRAGENS PARAÍBA – AV. BRIGADEIRO HILÁRIO GURJÃO, 01 – JORGE TEIXEIRA

MARA FRIOS 1 – RUA PENETRAÇÃO, 22, ETAPA 1 – JORGE TEIXEIRA

MERCADINHO DA JAPONESA – AV. RIO NEGRO, 73 – MAUAZINHO

MERCADINHO DERLENE – RUA 17, 376, QDA O – MAUAZINHO

MERCADINHO EBENEZER – AV. ITACOLOMI, 1176, QDA. 55 – ARMANDO MENDES

MERCADINHO JULIANY – RUA COSTA DO MARFIM, 02 – MAUAZINHO

MERCADINHO LIRA – RUA DR. BOSCO, 13 – ZUMBI DOS PALMARES

SOCIAL VIOLETA – AV. RIO NEGRO, 01 – MAUAZINHO

SUPERMERCADOS RODRIGUES – RUA RAIMUNDO TAVEIRA, 7451 – TANCREDO NEVES

SKYNET SERVIÇOS EM TI E TELECOM – RUA BARREIRINHA, 209, QDA X – SÃO JOSÉ

DROGARIAS KAMYLLA – RUA COSME FERREIRA S/N, ENTRADA DO CASTANHEIRA – ZUMBI 2

LOJA ASYA SHOPPING LESTE – AV. AUTAZ MIRIM, 282 – TANCREDO NEVES

LOJA ASYA BIG GRANDE CIRCULAR – AV. GRANDE CIRCULAR – SÃO JOSÉ (EM FRENTE AO SHOPPING GRANDE CIRCULAR)

FLECHA BOLA DO PRODUTOR – AV. AUTAZ MIRIM, 9360 – TANCREDO NEVES – (BOLA DO PRODUTOR)

FRIGOUM SÃO JOSÉ – RUA RIO NAPUIAU, 01 – SÃO JOSÉ (RUA DA FEIRA EM FRETE AO SHOPPING GRANDE CIRCULAR)

FRIGOUM DO ZUMBI 1 – AV. COSME FERREIRA, 5866 – ZUMBI 1

FORÇA CONSTRUTIVA – AV. AUTAZ MIRIM, 7637 – TANCREDO NEVES

FRIGOUM BRAGA MENDES – AV. AUTAZ MIRIM, 1003 – BRAGA MENDES

EM TEMPO, com informações da assessoria.