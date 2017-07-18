100 pontos para venda de créditos do Sinetram em Manaus

Para emitir o Cartão Cidadão, o usuário deve ir a um dos postos de atendimento localizados na sede do órgão, ao lado do T1, ou no T3 ou no PAC Alvorada. Basta apresentar o RG e CPF. Com objetivo de dar mais comodidade aos usuários que utilizam os cartões Passafácil, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) já implantou 117 pontos de venda de créditos, que estão espalhados em todas as zonas da cidade. Ainda neste ano, outros estabelecimentos deverão oferecer o serviço.
O presidente do Sinetram, Carmine Furletti, ressalta que o uso do cartão Passafácil é a melhor maneira de reduzir o grande índice de assaltos dentro dos coletivos e também evita que o usuário fique expondo dinheiro ao pagar a tarifa. Entre janeiro e junho de 2017, já foram registrados mais de 1,8 mil assaltos a coletivos.
“Só vamos reduzir esse tipo de crime [assaltos], tirando o pagamento da tarifa em dinheiro e deixando apenas os cartões Passafácil. Esse tipo de pagamento vai trazer segurança tanto para os colaboradores, quanto para os usuários. Atualmente, já são 117 pontos de venda de créditos espalhados pela cidade e vamos implantar ainda mais pontos”, destaca Furletti.
Cartão Passafácil
O usuário que quiser emitir o cartão Cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetram localizados na sede do órgão ao lado do T1, no Terminal 3 ou no PAC Alvorada, e apresentar o RG e CPF. A emissão da primeira do cartão via é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.
Postos de Venda de créditos:
ZONA NORTE
TERMINAL III – AV. NOEL NUTLES, S/N – CIDADE NOVA
PAC VIA NORTE – AV. ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE, 3.760 – MONTE DAS OLIVEIRAS
LS CYBER CAFÉ II – AV. RAMOS D, 78 – CIDADE NOVA 5 (PRÓX. POSTO SHELL)
ANAVILHANAS SERVICE COMÉRCIO – RUA DESSANA, 23 – LOJA 4 – QD 42 – CIDADE NOVA
BARATEIRO DA CARNE – RUA ARAWETE, 01, VIVER MELHOR SEGUNDA ETAPA – LAGOA AZUL
COMERCIAL ENSEADA – RUA CAMAPUÃ, 152, QD. 313 NUCLEO 9 – CIDADE NOVA
COMERCIAL GENK – RUA 175, 55, NÚCLEO 15 – CIDADE NOVA III
CYBER NOVA ALIANÇA – RUA BENJAMIN, 531 – ALIANÇA COM DEUS – CIDADE NOVA
CYBER NET.COM – RUA UPIA 2, 02 – MONTE DAS OLIVEIRAS
D&W LANCHES – AV. LÍRIO AMAZONAS, 955 – LAGOA AZUL
DROGARIA IMPERIAL FARMA – RUA PAULO EDUARDO LIMA, 1094 – CIDADE NOVA
DROGARIA INOVA+ – AV. FRANCISCO QUEIROZ, 40 – COLÔNIA SANTO ANTÔNIO
DROGARIA POPULAR – RUA CIDADE DO PORTO, 406, QDA. 171 – CIDADE NOVA
DROGARIA POPULAR – AV. TIMBIRAS, 44, NÚCLEO 3 – CIDADE NOVA 2
DROGARIA TEFÉ – AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 1110 – CIDADE DE DEUS
DROGARIA UNIVERSAL Y – RUA BOM JESUS, 03 – NOVO ISRAEL
DROGARIA VIDA – RUA RUFINO DE ELIZALDE, 63 – NOVO ISRAEL
EGÍPCIOS MODAS – RUA ITAETE, 548 – AMAZONINO MENDES
J.T ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RUA 11, 241 – MONTE SINAI
MERCEARIA TATY – RUA PENA DOURADA, 103, BL-118 – MONTE DAS OLIVEIRAS
MERCADINHO ALTAS HORAS – RUA 75, 248, QDA – 248 NÚCLEO-14 – CIDADE NOVA 2
MERCADINHO CESARA – RUA 217, 323, 01, CONJ. CIDADÃO V – CIDADE NOVA
MERCADINHO SHALOOM – RUA VITÓRIA, 10 – NOVO ISRAEL
MERCADINHO SERVE TODOS – RUA SETE DE MAIO, 1330 – SANTA ETELVINA
NAKAUTH LAN HOUSE E CYBER – RUA SANTA JULIA, 288 – CIDADE NOVA
O BARATEIRO – RUA RIO ARAPORIS, 236, QDA 15 – LAGOA AZUL
SABOR COM ARTE PANIFICADORA– RUA 92, QDA. 232 NÚCLEO 11, 21 – CIDADE NOVA
SERVIÇO DE INTERNET EXPRESS – RUA L, 248, C-1 – CIDADE NOVA
SUPERMERCADO RODRIGUES – AV. SUMAÚMA, 156 – NOVA CIDADE
ZAHARA MAIS SABOR – AV. LÍRIO DO AMAZONAS, 965 – BR 174, KM 4, COMUNIDADE SÃO JOÃO – LAGOA AZUL
KIOSKE FESTAS – AV. MAX TEIXEIRA, 3301, CENTRO COMERCIAL – COLONIA SANTO ANTÔNIO
DROGARIAS KAMYLLA – AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N – CIDADE DE DEUS
FARMABEM 29 – AV. NOEL NUTLES, 22, CIDADE NOVA (AO LADO DO 6º DIP – PRÓXIMO AO T3)
FARMABEM 37 – RUA GUAPO, 92 – CIDADE NOVA (AO LADO DO LABORATORIO SABIN – PRÓXIMO AO T3)
LOJA ASYA MANÔA – AV. FRANCISCO QUEIROZ, 27 – MANÔA – CIDADE NOVA
LOJA ASYA SUMAÚMA – AV. NOEL NUTELS – CIDADE NOVA 1 (AO LADO DO SUMAÚMA PARK SHOPPING)
LOJA ASYA NOVA CIDADE – AV. MARGARIDA, 1359 – NOVA CIDADE
FRIGOUM MUTIRÃO – RUA PENETRAÇÃO 1, 40 – MUTIRÃO
FRIGOUM NOVO ALEIXO – RUA JOÃO CÂMARA, 20 – NOVO ALEIXO (PRÓX. AO CHAPÉU GOIANO)
TROPICAL MULTILOJAS VIA NORTE – AV. ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE BENTOS RODRIGUES, 3.760 – MONTE DAS OLIVEIRAS
VITÓRIA FRIOS E CARNES – AV. ATROARIZ, 72 – CONJUNTO RENATO SOUZA PINTO
ZONAS OESTE E CENTRO-OESTE
PAC – ALVORADA- AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO, 4922 – PLANALTO
PAC – COMPENSA – AVENIDA BRASIL, 1325 – COMPENSA.
CYBER CONEXÃO MANAUS – RUA RUY ARAÚJO, 07 – ALVORADA I (ESQUINA COM A RUA LÓRIS CORDOVIL)
LS CYBER CAFÉ I – RUA DA INDEPENDÊNCIA, 06 – NOVA ESPERANÇA
DROGARIA PREÇO + POPULAR – RUA C-5, 414, CONJ.AJURICABA – ALVORADA
DROGARIA POPULAR – RUA ALFREDO VALOIS, 17, CONJ. HILÉIA 1 – REDENÇÃO
DROGARIA POPULAR – RUA ANTURIO CRISTALINO, 1853 – REDENÇÃO
DROGARIA MILLENIUM LOJA 01 – RUA GOIÂNIA, 33 , PARQUE SÃO PEDRO – TARUMÃ
DROGARIA MILLENIUM LOJA 02 – AV. JORGE AMADO, 342 – TARUMÃ
DROGARIA MILLENIUM LOJA 03 – RUA ANTHISTENES PINTO, 186 – PARQUE SÃO PEDRO
DORGARIA SANTA FARMA – RUA CAMPO GRANDE, 403 – REDENÇÃO
G A J AMAZÔNIA – RUA ALFREDO VALOIS, ANTIGA RUA 3, N- 20 – REDENÇÃO
LANCHONETE PRESENTE DE DEUS – AV. DES. JOÃO MACHADO, 1380 A – PLANALTO
LANCHE MÁRCIO – AV. LIBERDADE, 43 – SANTO AGOSTINHO
MARA FRIOS 2 – AV. TORQUATO TAPAJÓS, 485, 503 – TARUMÃ
MEGA FARMA – AVENIDA PEIXE CAVALO, 2 – UNIÃO DA VITÓRIA
MERCADINHO ANNE – RUA ANTÔNIO CRISTALINO, 1987 – REDENÇÃO
NC MINI COLEÇÕES E PRESENTES – RUA ACOPIARA, 2031 – REDENÇÃO
ONI SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – AV. PRAIA DA PONTA NEGRA, 571 – TARUMÃ
ON CONVENIÊNCIA – AV. SANTOS DUMONT, 01, KM 9 – TARUMÃ
PLANETA CYBER – RUA DR. EDSON STANISLAU AFONSO, 223 – SÃO JORGE
R R VARIEDADES – RUA SÃO GERALDO, 28 – ALVORADA
SUPERMERCADO ECONOMIA – RUA GURUPI, 2323 – REDENÇÃO
SUPERMERCADO PARANÁ – RUA DONA OTÍLIA, 291 – TARUMÃ
SISTEMA INFORMÁTICA – AV. SÃO PEDRO, 1069 – COMPENSA.
TOPPY KIDS – RUA C5, 412, CONJ. AJURICABA – ALVORADA
VOE VIP – AV. PRAIA DA PONTA NEGRA, LOJA 1, 594 – TARUMÃ
SUPERMERCADO AVISTÃO – RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 222 – SÃO JORGE
DROGARIA PETROFARMA – RUA LOURIVAL MUNIZ, 374 – BAIRRO DA GLÓRIA
FARMABEM 3 – AV. DJALMA BATISTA, 1120 – CHAPADA (AO LADO DO AMAZONAS SHOPPING)
FRIGOUM ALVORADA 2 – RUA PROFESSOR ABÍLIO ALENCAR, 24 – ALVORADA
SUPERMERCADO MANCHESTER – AV. D, 52 – ALVORADA 1
FRIGOUM COMPENSA – RUA SÃO PEDRO, 107 – COMPENSA
ZONAS SUL E CENTRO-SUL
SINETRAM – AV. CONSTANTINO NERY, 476 – CENTRO
TERMINAL II – RUA MANICORÉ, S/N – CACHOEIRINHA
PAC EDUCANDOS – AVENIDA BEIRA RIO, S/N – EDUCANDOS
PAC GALERIA DOS REMÉDIOS – RUA MIRANDA LEÃO – CENTRO
SMTU – RUA BARÃO DE INDAIÁ – PARQUE DAS LARANJEIRAS, S/N, (EM FRENTE AO ANTIGO ARAS)
QUEIROZ LIVROS JURÍDICOS – AV. ATÍLIO ANDREAZZA – JAPIIM (DENTRO DA ULBRA)
SABOR DA HORA – AV. CONSTANTINO NERY, S/N – (DENTRO DA FAMETRO)
VERTICON CONFECÇÕES LTDA – AV. EDUARDO RIBEIRO, 457, LOJA 202 – CENTRO
BANCA WG – RUA FRANCISCO MELO, 117 – JAPIIM
DROGARIA SANTANA – RUA VISCONTE DE UTINGA, 373 – PARQUE DAS LARANJEIRAS
EMPORIUM RODRIGUES – TRAV. RIO NEGRO, 291 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
GH NAVEGAÇÕES COMÉRCIO – AV. SETE DE SETEMBRO, 2414 – CACHOEIRINHA (DENTRO DO IFAM)
MERCADINHO MERCAPAM – RUA JULIA LOPES, 351 – CJ. NOVA REPÚBLICA
FAMABEM 6 – AV. GEN. RODRIGO OTÁVIO, 1023 – JAPIIM
FARMABEM 38 – RUA CODÁJAS, ESQUINA COM A RUA CARVALHO LEAL – CACHOEIRINHA
LOJA ASYA FASHION CENTRO – AV. EDUARDO RIBEIRO, 82 – CENTRO (PRÓX. PRAÇA DO RELÓGIO/BATE PALMA)
FLECHA BOLA DA SUFRAMA – AV. SILVES, 2085 – CRESPO
FRIGOUM PARQUE DEZ – RUA DO COMÉRCIO, 14 – PARQUE DEZ
NILTON LINS CMPM – AV NILTON LINS, 3259 – PARQUE DAS LARANJEIRAS (- COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR)
TROPICAL MULTILOJAS SALDANHA MARINHO – RUA SALDANHA MARINHO, S/N – CENTRO
ZONA LESTE
ICHL UFAM – AV. RODRIGO OCTÁVIO, 3000, CAMPUS UNIVERSITÁRIO – COROADO I
TERMINAL IV – AV. CAMAPUÃ – JORGE TEIXEIRA (PRÓXIMO A BOLA DO PRODUTOR)
TERMINAL V – ALAMEDA COSME FERREIRA COM GRANDE CIRCULAR – SÃO JOSÉ
BELA – RUA ÁGUAS MARINHAS, 83 – TANCREDO NEVES
CÉLIA CONFECÇÕES – RUA ÁGUAS MARINHAS, 83 – TANCREDO NEVES
FERRAGENS PARAÍBA – AV. BRIGADEIRO HILÁRIO GURJÃO, 01 – JORGE TEIXEIRA
MARA FRIOS 1 – RUA PENETRAÇÃO, 22, ETAPA 1 – JORGE TEIXEIRA
MERCADINHO DA JAPONESA – AV. RIO NEGRO, 73 – MAUAZINHO
MERCADINHO DERLENE – RUA 17, 376, QDA O – MAUAZINHO
MERCADINHO EBENEZER – AV. ITACOLOMI, 1176, QDA. 55 – ARMANDO MENDES
MERCADINHO JULIANY – RUA COSTA DO MARFIM, 02 – MAUAZINHO
MERCADINHO LIRA – RUA DR. BOSCO, 13 – ZUMBI DOS PALMARES
SOCIAL VIOLETA – AV. RIO NEGRO, 01 – MAUAZINHO
SUPERMERCADOS RODRIGUES – RUA RAIMUNDO TAVEIRA, 7451 – TANCREDO NEVES
SKYNET SERVIÇOS EM TI E TELECOM – RUA BARREIRINHA, 209, QDA X – SÃO JOSÉ
DROGARIAS KAMYLLA – RUA COSME FERREIRA S/N, ENTRADA DO CASTANHEIRA – ZUMBI 2
LOJA ASYA SHOPPING LESTE – AV. AUTAZ MIRIM, 282 – TANCREDO NEVES
LOJA ASYA BIG GRANDE CIRCULAR – AV. GRANDE CIRCULAR – SÃO JOSÉ (EM FRENTE AO SHOPPING GRANDE CIRCULAR)
FLECHA BOLA DO PRODUTOR – AV. AUTAZ MIRIM, 9360 – TANCREDO NEVES – (BOLA DO PRODUTOR)
FRIGOUM SÃO JOSÉ – RUA RIO NAPUIAU, 01 – SÃO JOSÉ (RUA DA FEIRA EM FRETE AO SHOPPING GRANDE CIRCULAR)
FRIGOUM DO ZUMBI 1 – AV. COSME FERREIRA, 5866 – ZUMBI 1
FORÇA CONSTRUTIVA – AV. AUTAZ MIRIM, 7637 – TANCREDO NEVES
FRIGOUM BRAGA MENDES – AV. AUTAZ MIRIM, 1003 – BRAGA MENDES
EM TEMPO, com informações da assessoria.