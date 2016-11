100 homens são contemplados com serviços de urologia em UBS na Zona Sul de Manaus

Como parte da programação do Novembro Azul, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Lourenço Borghi, localizada no bairro Japiinlândia, Zona Sul, organizou neste sábado (26) atendimento médico com urologista para detecção precoce do câncer de próstata. Foram beneficiados 100 homens que, após busca ativa realizada pela UBS, apresentaram algum tipo de alteração nos exames de ultrassonografia da próstata e de Antigénio Específico da Próstata (PSA).

A ação acontece anualmente na UBS em parceria com o serviço de urologia da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), sob coordenação do médico Ítalo Cortez. Ainda colaboraram na atividade residentes de urologia dos hospitais FHAJ e Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), além de acadêmicos da Liga Amazonense de Urologia.

A diretora da UBS Lourenço Borghi, Jucinara Rodrigues, explicou que alterações nos exames de ultrassonografia e do PSA levantam suspeita para o câncer de próstata. Com o resultado desses exames e a consulta com o médico urologista é possível identificar os casos que precisam de biopsia para fechar um diagnóstico.

“Os 100 homens atendidos na ação foram cadastrados entre os pacientes da própria UBS, por meio de busca ativa realizada por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e também foi feita uma verificação no Sistema de Regulação (Sisreg) para identificar pacientes que estavam aguardando uma vaga para consulta com médico urologista. O objetivo principal é agilizar o atendimento e orientar a população masculina para a importância do autocuidado”, explica Jucinara Rodrigues.

De acordo com o médico urologista Ítalo Cortez, que há três anos participa da ação da UBS Lourenço Borghi, a estimativa é de que o Brasil registre 61 mil casos novos de câncer de próstata este ano, com o Amazonas devendo registrar 550 casos da doença. “O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no mundo, perdendo apenas para o de pulmão”, alerta o médico.

A recomendação é de que todos os homens a partir de 45 anos de idade realizem anualmente os exames de PSA, de toque retal e de ultrassonografia da próstata. “O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial e por isso é importante realizar os exames mesmo sem algum sintoma. Com o resultado do PSA, do exame de toque retal e da ultrassonografia é possível chegar próximo de 100 por cento a um diagnóstico para o câncer, que é definido por meio da realização de biopsia. Na ação realizada no passado foram confirmados pela biopsia nove casos entre os 100 homens atendidos”, destacou o médico.

O motorista Galdino Mendes, 56, participou da ação pelo terceiro ano consecutivo. “Na primeira vez os exames apresentaram uma alteração, tratei e tomei os medicamentos, e no segundo ano foi tudo normal e estou aqui de novo para continuar o acompanhamento. Os homens não devem ter preconceito ao procurar o atendimento e realizar os exames. Tem que pensar na própria saúde, na família, e o que eu quero é prolongar a minha vida com saúde”, destacou Galdino Mendes.

Novembro Azul

Durante a ação, a UBS Lourenço Borghi, ainda ofereceu ao público masculino serviços como consulta médica com clínicos gerais, ações de imunização com vacinas como influenza e febre amarela, teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial, dispensação de medicamentos, corte de cabelo e ações de educação em saúde sobre câncer de próstata, câncer de mama, nutrição e saúde bucal. Dois cirurgiões dentistas realizaram ainda exames para detecção precoce do câncer bucal.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria