10 tiros: Homem é morto enquanto assistia TV na Zona Norte

Eliton Silva e Silva, 29, foi morto na manhã desta terça-feira (6), Por volta das 11h. Ele foi atingido com 10 tiros na cabeça e nos braços. O crime ocorreu na residência da vítima, na rua Dinamarca, bairro Parque das Nações, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, Eliton assistia TV quando dois homens, ainda não identificados, entraram no local. As testemunhas acreditam ainda que a própria vítima abriu a porta para os suspeitos.

De acordo com as informações da polícia, A vítima cumpria pena por roubo em regime semiaberto.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Eliton e os parentes da vítima não falaram com a imprensa. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena