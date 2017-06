10 coisas que você precisa saber sobre cirurgia bariátrica

1- É possível comer sem engordar?

Não. O procedimento faz parte do tratamento da obesidade, mas não é milagroso. É fundamental que o paciente tenha hábitos alimentares adequados de alimentação e se empenhe nos exercícios físicos. A cirurgia é apenas o início de uma mudança de vida. A porção diária de alimentos deve ser fracionada em várias refeiçoes com a inclusão de frutas, verduras, legumes, carnes, pães integrais e sucos.

2- A cirurgia bariátrica é reversível?

Apesar de que isso seja muito difícil de acontecer a pedido do paciente, a gastrectomia vertical e a técnica duodenal, onde se retira um pedaço do estômago não são reversíveis. Os demais casos sim.

3- O paciente pode beber ou fumar antes da cirurgia?

Não. O uso de cigarro e bebidas alcoólicas não é indicado para nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Esses hábitos devem ser suspensos antes da cirurgia.

4- É necessário tomar vitaminas após a cirurgia?

Sim. O uso de suplementos vitamínicos pelo paciente bariátrico vai prosseguir para o resto da vida. As diferenças anatômicas após a cirurgia fazem com que haja uma redução da absorção de nutrientes e como consequência a perda de vitaminas e sais minerais. A equipe cirúrgica fará as reposições de vitaminas necessárias.

5- Por que o paciente bariátrico deve dormir bem?

Já ficou comprovado pela ciência que a falta de sono leva e engordar. Não dormir bem por vários dias podem provocar mudanças hormonais que levam ao ganho do peso. A leptina é uma substância liberada durante o sono e ela é capaz de controlar a gordura do corpo, dando sinais de que estamos bem alimentados. É preciso dormir no mínimo 8 horas por noite.

6- Por quanto tempo o paciente deve fazer atividade física após a cirurgia.?

Constantemente. Os exercícios físicos fazem parte do tratamento da cirurgia bariátrica. Os exercícios aceleram o processo de emagrecimento e fazem ganhar músculos, além de melhorar a flacidez e o condicionamento cardio-respiratório. O aumento da disposição também é um dos benefícios.

7- Como o paciente escolhe a melhor cirurgia ?

A decisão não é do paciente. O cirurgião deve orientar o paciente sobre a melhor técnica para o caso dele, levando em conta se já existem doenças associadas à obesidade.

8- É verdade que os cabelo cai após a cirurgia?

Sim. Quando a cirurgia é restritiva, há uma perda maior de vitamina B12 e ferro por conta da menor absorção de vitaminas. A redução desses nutrientes causa anemia, perda de de massa magra e queda acentuada de cabelos. Por isso é essencial tomar todos os dias os complementos vitamínicos prescritos pelo médico, além de seguir a alimentação prescrita pela nutricionista.

9- É verdade que os líquido gelado é melhor absorvido após a cirurgia?

Sim. Os líquidos gelados são mais facilmente ingeridos. Coloque gelo ou deixe-os no congelador antes de ingerí-los.

10- É verdade que a cirurgia auxilia no controle de outras doenças?

Sim. Além do emagrecimento, a cirurgia bariátrica traz como benefício o maior controle das doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, dislipidemia (taxas elevadas de lipídios) e apneia do sono.

