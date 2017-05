1° Tempo: Iranduba vai goleando Audax por 3 a 0

Em busca de fechar a primeira fase da elite do Brasileirão de futebol feminino como primeiro lugar da Chave 1, o Iranduba vai goleando o Audax/SP por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia. Com o resultado, o Hulk da Amazônia vai somando 33 pontos e garantindo a melhor campanha entre os 16 times das duas chaves. Os gols do primeiro tempo foram marcados por Djeni, Kamilla e Dany Helena.

Apesar do favoritismo do time baré já matematicamente classificado para o mata-mata, foi o Audax que finalizou a primeira jogada da partida. Logo aos três minutos do primeiro tempo, a atacante Carla recebeu enfiada de bola da garçonete Bianca e chutou tirando tinta da trave do Iranduba.

As donas da casa conseguiram finalizar aos oito, com a atacante Kamilla. Ela recebeu passe da lateral-direita Sinara e chutou fraco para Viviane segurar. Aí em diante as barés tomaram conta do jogo.

O Hulk da Amazônia mostrou sua força, pois foi às redes duas vezes na sequência. Aos 13, Mari cobrou escanteio fechado e a bola resvalou na defesa e sobrou para capitã Djeni empurrar para os cordéis; 1 a 0. E, aos 15, após roubada de bola da volante Djeni no campo de defesa paulista, ao melhor estilo futebol europeu, a bola sobrou para Dany Helena que passou pela goleira e tocou para Kamilla empurrar para dentro do gol; 2 a 0.

A partir daí ocorreu uma blitz do time verde e branco. O Audax não conseguiu sair para o jogo e permaneceu congelado em seu campo de defesa. O time de Sérgio Duarte ainda infernizou a vida da goleira Viviane com Kamilla, que deixou para trás a grandalhona Augustina e finalizou para fora.

No sistema ofensivo baré foram invertidos os papéis aos 32. A goleada começou a ser escrita. Desta vez Kamilla desconcertou a goleira Viviane e serviu para Dany Helena somente empurrar para rede; 3 a 0.

João Paulo Oliveira

