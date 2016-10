﻿Operação ‘Gafanhoto’ apreende 32 quilos de maconha em Urucurituba

A Polícia Civil divulgou na manhã desta segunda-feira (31) o resultando da operação ‘Gafanhoto’, deflagrada no município de Urucurituba (a quilômetros 208 de Manaus). Cerca e 32 quilos de maconha foram aprendidos e cinco plantações da mesma substância foram localizadas.

A ação foi deflagrada na última quinta-feira (27), na comunidade Vila Silva, situada na divisa de Urucurituba com Boa Vista do Ramos.

De acordo com o delegado Mário Melo, titular da 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a operação teve como objetivo localizar e destruir plantações de maconha na zona rural do município.

No local foram aprendidos 32 quilos de maconha prontos para comercialização, além de cinco plantações com aproximadamente cinco mil pés de maconha. De acordo com o delegado, a área total de cultivo correspondia a cerca de seis mil metros quadrados.

“Após duas horas de diligências no interior da floresta, conseguimos localizar a área, porém os quatro suspeitos de envolvimento no crime evadiram-se do local antes que pudéssemos efetuar a prisão preventiva dos mesmos”, explicou o delegado Mário Melo.

A droga estava dentro de barracão localizado na área de plantio. No local a polícia encontrou além da droga, os documentos dos suspeitos, que estão sendo investigados pela equipe da unidade policial do município.

Com informações da assessoria