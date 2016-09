﻿﻿Jogos eletrônicos inspiram novo espetáculo no Teatro Amazonas

A música desperta para os sentidos. É por isso que as trilhas sonoras dos filmes, novelas, séries e jogos são tão importantes para completar a experiência imaginária do público. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura, promove mais um musical que remete a essa viagem ao mundo irreal. É o ‘Muzikstation – Continue?’, que acontece de 15 a 18 de setembro, no Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, s/nº, Centro, Zona Sul de Manaus.

As apresentações, que fazem parte da ‘Série Encontro das Águas’, também integram a programação especial em comemoração ao aniversário de 120 anos do Teatro Amazonas.

Nas quatro noites de espetáculo, os maestros Marcelo de Jesus e Otávio Simões dividem o comando da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, o Grupo Vocal do Coral do Amazonas e Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina. O repertório vem recheado das trilhas sonoras de jogos de vídeo games que ganharam repercussão nacional, como os grandes clássicos.

De acordo com o Secretário de Cultura, Robério Braga, esses espetáculos são importantes para fomentar a relação entre o público jovem e a música clássica. “Nós trabalhamos para isso. Envolver o público nas questões culturais do nosso Estado. É nesse sentido que o Muzicstation chama a atenção dos jovens de todas as gerações, e os leva a uma experiência que brinca com a música clássica, real, e a fantasia dos jogos”, completou.

No repertório retrô, as trilhas sonoras de jogos como ‘Sonic: The Hedgehog’, ‘Street Fighter’, ‘Chrono’, ‘Castlevania: Symphony of the Night’ e ‘Final Fantasy’ ganham ainda novos arranjos, feitos pela própria Orquestra, exclusivamente para o espetáculo.

Essa é a segunda edição do espetáculo que levou centenas de pessoas a viajar pelo mundo dos jogos em 2015, sendo considerado um dos maiores do ano. Ingressos para as apresentações já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas.

‘Ready? Fight!’ – Membro do Grupo Vocal do Coral do Amazonas há um ano, o barítono Hiago Ribeiro, 24, fala da preparação para o Muzikstation, que começou logo após o concerto ‘Música no Castelo Mágico’, no final de julho. “Foram três encontros semanais, que envolviam ensaios de técnica vocal e repertório. Além disso, essa será a primeira apresentação dos novatos, que sempre compareciam em massa aos ensaios, se mostrando eufóricos a todo o momento”, contou.

Nas apresentações, o grupo comandado pelo maestro Hermes Coelho divide o palco com o Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina, em duas suítes compostas por ‘Castlevania: Symphony of the Night’, de Michiru Yamane, e ‘Final Fantasy – Suíte n° 2’, de Nobuo Uematsu.

Com uma faixa etária que vai dos 16 aos 27 anos, os grupos interagem para dar um show. “A expectativa é sempre muito boa, ainda mais para quem curte o universo dos jogos eletrônicos. Com certeza será um momento nostálgico! O público vai poder reviver e se sentir inserido dentro desses games, e é incrível como todos estão se empenhando para isso”, ressalta o barítono.

De acordo com o maestro Marcelo de Jesus, é importante lembrar que todas as músicas serão releituras das versões originais, e não reproduções. “É muito difícil transcrever a música de um jogo para uma orquestra, por exemplo. São muitos recursos digitais que criam esses sons. Por isso nós optamos pelo lado retrô, onde a Orquestra poderá mostrar o seu melhor desempenho”, conta.

“Nós estamos muito animados para mais um concerto, ainda mais em poder tocar arranjos criados por nós mesmos. Não temos dúvidas de que será um grande show!”, finalizou o maestro.

Livre para todas as idades, o espetáculo inicia às 20h, de quinta-feira (15) ao sábado (17), e às 19h, no domingo (18). Além da bilheteria, o público pode adquirir ingressos também na plataforma online, pelo site www.bestseat.com.br.

Com informações da assessoria