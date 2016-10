﻿﻿Hamilton vence o GP do México e adia decisão

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do México neste domingo (30) e adiou a decisão do título do Mundial de Pilotos. Foi a 51ª vitória da carreira de Hamilton.



Seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, chegou em segundo. Com o resultado, a vantagem do alemão na liderança caiu para 19 pontos.

Em terceiro lugar chegou a Red Bull de Max Verstappen, seguida do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. A posição gerou polêmica após Verstappen usar a parte de fora da pista para evitar a ultrapassagem de Vettel.

Pelo rádio, a Red Bull mandou o piloto ceder a posição, mas ele não obedeceu. Após o fim da corrida, a organização da prova puniu Verstappen em cinco segundos, e Vettel foi quem subiu ao pódio.

A próxima etapa do campeonato será realizada em São Paulo entre os dias 11 e 13 de novembro.

No México, Hamilton não desperdiçou a pole position e largou bem, mantendo a ponta desde o apagar das luzes. O britânico deu um susto quando os pneus travaram e seu carro foi jogado para a grama, mas conseguiu se recuperar sem perder a posição.

Um choque entre carros logo após a largada fez Pascal Wehrlein, da Manor, abandonar a prova ainda na primeira volta. O safety car entrou na pista, e permaneceu por três voltas.

Na 17ª volta (de 71), Hamilton foi aos boxes para colocar pneus médios, e cedeu a ponta a Rosberg, voltando em quarto. Quando o alemão fez a parada para colocar os mesmos pneus, na 21ª, voltou em terceiro, atrás de Vettel e Hamilton e à frente das Red Bull.

A estratégia da Ferrari de fazer uma única parada surpreendeu os rivais. Com 30 voltas, Vettel seguia usando os pneus macios da largada. Na 32ª volta, Vettel colocou pneus médios e retornou à pista em sexto.

Na 50ª volta, Verstappen, que vinha ameaçando Rosberg, conseguiu ultrapassar o alemão, mas passou direto na curva seguinte, e o adversário retomou a posição.

Na 59ª volta, Hamilton abriu vantagem de sete segundos sobre Rosberg e então apenas administrou a vantagem.

Massa terminou a prova na mesma nona posição em que largou, enquanto Nasr terminou na 16ª colocação.

