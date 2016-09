﻿﻿Brasileiro é prata nos 50 m livre; favorito, André Brasil fica fora do pódio

O brasileiro Phelipe Rodrigues roubou a cena na piscina do Estádio Aquático e ficou com a prata nos 50 livre classe S10. O favorito da prova era André Brasil, que detém o recorde mundial e é bicampeão Paraolímpico, mas o nadador ficou fora do pódio por três centésimos.

“Eu estou super feliz. Queria estar no pódio ouvindo o hino do país junto com o André naquela dobradinha, mas não deu”, afirmou Rodrigues ao canal Sportv.

O ouro ficou com o ucraniano Maksym Krypak, que fez o tempo 23s33. Já o bronze também foi para a Ucrânia. Com o tempo de 23s75, Denys Dubrov ficou em terceiro.

André Brasil ainda disputa cinco provas nos Jogos e tenta alcançar a sua 11ª medalha em Paraolimpíadas.

“Feliz não dá pra dizer que eu estou. A culpa foi minha, eu não entrei na prova, meu nado não encaixou. Faltou muita coisa. Fiquei muito aquém do que eu posso fazer. Acontece, faz parte do jogo”, falou o brasileiro após a prova.

